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    漢光演習花蓮出動戰甲車 利用夜色掩護機動操演

    花防部今晨執行漢光演習夜間機動任務，首梯出動M60A3戰車4輛，利用夜色隱匿性，進入戰術位置整裝待命。 （記者王峻祺攝）

    花防部今晨執行漢光演習夜間機動任務，首梯出動M60A3戰車4輛，利用夜色隱匿性，進入戰術位置整裝待命。 （記者王峻祺攝）

    2021/09/14 05:44

    〔記者王峻祺／花蓮報導〕國軍漢光37號演習第2日，第二作戰區「夜間戰術機動」課目今天清晨4時在花蓮新城舉行，陸軍花東防衛指揮部出動戰車、裝甲運兵車等24輛車隊，利用夜色掩護行駛於台9線上，在趕抵戰術位置後，隨即進行整備待命殲滅敵軍及防護重要目標等操演。

    花防部今晨執行夜間機動任務，軍方與轄區警方開道與管制重要路段，由於今年受疫情影響，縮小兵力演練，但仍分2梯次出動24輛戰甲車隊。包括M60A3戰車、M88A1救濟車、CM21人員運輸車、CM22A1砲車、CM26指揮車、悍馬車、輕型戰術輪車、中型戰術輪車機、518機動數位微波車及城市行救護車等，上百名官兵披星戴月，利用夜色隱匿性，進入戰術位置整裝待命。

    此次戰術位置鄰近空軍花蓮基地、佳山基地及花蓮航空站，戰甲車駛出營區後，立即開往台9線朝目的地前進，模擬戰時接獲命令，官兵迅速集結整備，趕赴各戰術要點。車輛一抵達，車載人員立即下車實施戰鬥演練，偽裝並伺機殲滅潛伏在陣地周邊及鄰近敵軍，防護台灣空、陸戰力重要處所。

    因花蓮港一帶及沿岸，屬我國東部重要戰略位置，第二作戰區16日上午9時，也將模擬敵軍從北埔海灘登陸，駐守在花蓮的陸軍，會出動裝甲車前往海灘反擊，花防部預計出動甲車5輛連成一線，掃蕩殲滅登陸敵軍。

    第二作戰區「夜間戰術機動」課目今天凌晨4時在花蓮新城舉行，出動24輛車隊。（記者王峻祺攝）

    第二作戰區「夜間戰術機動」課目今天凌晨4時在花蓮新城舉行，出動24輛車隊。（記者王峻祺攝）

    國軍漢光37號演習第2日，第二作戰區「夜間戰術機動」課目今天清晨4時在花蓮新城舉行，戰車、裝甲運兵車等24輛車隊分2梯次，利用夜色掩護朝台9線上行駛。（記者王峻祺攝）

    國軍漢光37號演習第2日，第二作戰區「夜間戰術機動」課目今天清晨4時在花蓮新城舉行，戰車、裝甲運兵車等24輛車隊分2梯次，利用夜色掩護朝台9線上行駛。（記者王峻祺攝）

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