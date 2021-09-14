江啟臣邀馬英九當兩岸特使 邱毅酸爆：請鬼拿藥單

國民黨主席江啟臣（左）日前指出，若連任黨主席將邀請前總統馬英九（右）擔任兩岸特使。（資料照）

2021/09/14 00:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席江啟臣日前表示，如果他連任主席，將邀請前總統馬英九擔任兩岸特使，改善兩岸關係。對此，前立委邱毅諷刺，江啟臣不知是昧於情勢，還是拍馬英九馬屁，直呼這叫「請鬼拿藥單」、「痴人說夢」。

邱毅在臉書表示，馬英九得知江啟臣邀約後欣然同意出任特使，不僅表示「一定幫忙」，還希望來場「馬習二會」，無疑顯示坐困島內，又受制於「三中案」的司法糾纏，很想重返政治舞台核心，再現風華，「但是，他真能像05年連戰的『破冰之旅』，打開兩岸僵局，留下歷史的美名？」

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邱毅認為，馬英九任內8年犯下三個大錯，一是為未能對民進黨的台獨教科書進行撥亂返正，甚至為討好綠營，用了台獨人士擔任教育部長和陸委會主委；二是在兩岸進行大三通和簽署ECFA以後，未能勇敢走向政治對話與政治協商，錯失了和平統一的最好機會；最後是對外屈從於美國的壓力，對內跟著民進黨節奏走，扼殺了許多國民黨人才，造成今日黨內人才凋零、後續乏人的困境。

邱毅諷刺，江啓臣是昧於形勢，還是拍馬英九的馬屁，想以馬英九為特使去化解兩岸僵局，叫「請鬼拿藥單」也可，叫「痴人說夢」也可，完全不了解中國社會對馬英九的評價，「不過，話說回來，缺乏識人之明，造成人才反淘汰，不正是國民黨醬缸文化的精髓嗎？」

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