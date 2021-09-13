門外郵包可疑 陳水扁：「報案多日」感謝警方「今傍晚才來問」

前總統陳水扁（右）台南住處門口遭置可疑包裹，晚間透過兒子陳致中說明。左為前副總統呂秀蓮。（資料照，記者王榮祥攝）

2021/09/13 23:34

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議員陳致中今（13日）晚間披露前總統陳水扁台南住處門外遭置放不明包裹，還說「感到擔憂」！引發各界關切；陳水扁晚間透過陳致中聲明，感謝警方「今天傍晚才來詢問阿扁本人和外勞、並履勘現場」，距9月7日晚請管理中心報案已「事隔多日」。

阿扁表示，今年是911事件20週年，對收到不明郵包，衣服包藏有硬硬的東西，當然心生恐懼，阿扁怎麼知道該東西是不是危險物品？或者有沒有針對性。

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而幾天過去了，沒有看到警方來到現場並訊問相關人等，阿扁才在昨晚去電派出所所長，並在早上要求大樓管理中心督導、務請警方積極辦理。

阿扁指出，感謝警方的辛苦，但也要籲請警方充分瞭解當事人每天生活在恐懼之中的心情，從速偵辦為感！

民進黨高市議員陳致中今晚間指出，父母在台南的住處門外遭放置可疑包裹，打開後是1件衣服跟不明「工具」，事後已報警處理；因動機與企圖不明，讓人感到擔憂。

陳致中說明，事情發生在上週二晚，父母台南住處的移工出門倒垃圾時，在距離大門頗近的防火門旁邊，看到一個約A3大小公文紙袋，上頭寫著「陳水扁收」，移工以為是寄給陳水扁前總統的物品，順勢帶進屋裡，與阿扁打開一看，卻是1件大人衣服跟不明「工具」，覺得相當可疑、立刻報警處理。

陳致中表示，公文紙袋是凱達格蘭基金會台北辦公室前幾天寄資料給陳水扁的，資料取出後、紙袋就資源回收，推測是被不明人士從垃圾場撿回，裝入衣物、工具後放到父母住處門外顯眼處，很明顯是要讓父母帶回家裡。

他指出，如果紙袋內是放置危險物品，會讓人很擔憂，且大樓門禁管制嚴謹，不明人士如何上樓放置紙袋，盼警方趕快查明。

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