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    江啟臣廣告喊發大財 張博洋：為討好黨內深藍走回韓國瑜老路

    江啟臣引用韓國瑜名言刊廣告，張博洋分析為討好黨內深藍。（記者王榮祥翻攝）

    江啟臣引用韓國瑜名言刊廣告，張博洋分析為討好黨內深藍。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/13 22:57

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨主席候選人江啟臣刊廣告論述兩岸關係，並引用前高雄市長選舉口號「貨出去、人進來、發大財」！台灣基進新聞部主任張博洋感慨這篇廣告象徵國民黨青壯派向黃復興下跪投降，走回韓國瑜老路，只會討好黨內深藍。

    張博洋表示，中國韓流在2020總統選舉大敗後，高舉國民黨內年輕、改革大旗的江啟臣，以68.8%壓倒性得票率獲選新任主席，黨內深藍、保守派代表郝龍斌僅拿下31.2%選票，連江的一半都不到，江啟臣當時曾激動表示，感謝投下世代傳承的一票。

    然而一路以來，從2020就職主席談話通篇未提九二共識，到現在登廣告、照抄韓國瑜口號為九二共識背書，江啓臣迷失了一年半之後，完全將當初的改革抱負拋諸腦後，再度選擇走回韓國瑜老路，只為討好黨內深藍人士。

    張博洋認為，從獨排眾議力挺數位諸葛等青年政策，到現在只能蒼白無力抱怨國民黨對青年不友善，江啟臣曾經的高票當選，不過就是黨內深藍老朽們，不願面對國民黨親中路線被台灣人全盤否定的難看局面，乾脆用世代交替方式讓青壯派出來扛責，扛責好聽點，實則上就是幫親中老人們擦屁股。

    江啟臣的處境，其實就是國民黨青壯派現狀，誰來都一樣，喊得震天乍響的世代交替，如今只剩下世代抓交替。

    他奉勸國民黨年輕人們，江啟臣的失敗已經證明這個黨沒救了，要從政實現理念，有很多方式，何苦留在黨內繼續被一堆中國人糟蹋？

    張博洋也質疑，若遲早要喊發大財的，何不一開始就讓韓國瑜當黨主席呢？

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