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    36箱台獨聯盟檔案捐台史博 張燦鍙︰紀錄海外運動為民主化貢獻

    張燦鍙透露，當時為了避免聯盟成員中有「抓耙仔」，他在通信或文件中有時會使用化名，印象中他自己就有3個化名。（記者劉婉君攝，本報合成）

    張燦鍙透露，當時為了避免聯盟成員中有「抓耙仔」，他在通信或文件中有時會使用化名，印象中他自己就有3個化名。（記者劉婉君攝，本報合成）

    2021/09/13 21:14

    〔記者劉婉君／台南報導〕台灣獨立建國聯盟於1970年由海外台灣獨立運動團體組成，台獨聯盟前主席張燦鍙、獨盟歐洲本部前主席何康美，今天將36箱檔案資料捐贈給國立台灣歷史博物館，後續將進行數位化保存。

    何康美表示，此次捐出的檔案包括她與張燦鍙、王育德、黃昭堂保存的，希望數位化後，可以讓更多人研究與運用，而她在整理的過程中，看到當年許多學生雖然很窮，要賺錢讀書，還要寄錢回家，卻仍每個月捐5元、10元給台獨聯盟運動，精神很令人感動，可以看到那個時代的人，如何為台灣打拚。

    張燦鍙表示，早期海外台獨運動，聯盟扮演很重要的角色，相關資料對想要了解海外台灣民主運動的人，是很好的紀錄，也希望有機會讓台灣人民了解海外運動為了台灣民主前途所做的努力。

    張燦鍙也透露，當時為了避免聯盟成員中有「抓耙仔」，他在通信或文件中有時會使用化名，印象中他自己就有3個化名。

    何康美與張燦鍙也表示，目前捐出的資料無法代表所有台灣獨立聯盟成員，鼓勵其他人也將資料捐給台史博，以使資料可以更完整，如果不願意捐出者，也希望能提供數位化。

    台史博副館長楊仙妃表示，有關這一批重要的海外運動史料，館方在3年前已委請政治大學薛化元團隊進行數位化工作，後續將依照處理當代收藏的相關程序，也希望與聯盟取得正式同意，依博物館處理流程，先以臨存的方式，後續再啟動藏品收審會。

    台獨聯盟前主席張燦鍙（左3）、獨盟歐洲本部前主席何康美（左2），將36箱檔案資料捐贈給國立台灣歷史博物館，將進行數位化保存。 （記者劉婉君攝）

    台獨聯盟前主席張燦鍙（左3）、獨盟歐洲本部前主席何康美（左2），將36箱檔案資料捐贈給國立台灣歷史博物館，將進行數位化保存。 （記者劉婉君攝）

    台獨聯盟歐洲本部前主席何康美（右1），將36箱檔案資料捐贈給國立台灣歷史博物館，將進行數位化保存。 （記者劉婉君攝）

    台獨聯盟歐洲本部前主席何康美（右1），將36箱檔案資料捐贈給國立台灣歷史博物館，將進行數位化保存。 （記者劉婉君攝）

    台獨聯盟前主席張燦鍙、獨盟歐洲本部前主席何康美，將36箱檔案資料捐贈給國立台灣歷史博物館，將進行數位化保存。 （記者劉婉君攝）

    台獨聯盟前主席張燦鍙、獨盟歐洲本部前主席何康美，將36箱檔案資料捐贈給國立台灣歷史博物館，將進行數位化保存。 （記者劉婉君攝）

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