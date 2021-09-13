中國濫用聯合國職權抹除「台灣」 外交部嚴正譴責「併吞的陽謀」

中國長期在國際場域打壓台灣，近日外媒消息指出，一所美國高中先前向聯合國申請參加聯合國Girl Up青少年顧問計畫，不料卻接到委員會去信，指該校網站上的一篇文章使用「不正確名詞」稱呼台灣。（路透）

2021/09/13 19:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕《華爾街日報》日前報導，一所美國高中申請參加聯合國青少年顧問計畫，卻收到委員會信函指該校網站「不正確稱呼台灣」，建議修改為「中國台灣省」。外交部今（13日）嚴正譴責，中國長期濫用其擔任聯合國經社理事會（ECOSOC）要職的職權，在審核申請案件時，要求各NGO矮化稱呼台灣；中方官員同時也威脅NGO代表不得在民主、自由、人權、宗教及法治等議題批評中國政府，否則將拒絕其申請案件，「惡劣行徑令人反感及不齒。」

中國長期在國際場域打壓台灣，美媒《華爾街日報》10日報導，科羅拉多州瑞吉斯耶穌會高中（Regis Jesuit High School）為讓學生了解外交事務，申請參加聯合國Girl Up青少年顧問計畫，但中國在委員會會議上，要求改變該校網站上「來自台灣等國家年輕人」的內容，建議修改為「中國台灣省」（Taiwan Province of China）。負責申請案的教師表示，根本沒人會沒事去看那個網頁，信件的要求很奇怪，不過在依照要求修改後，她的申請已獲得批准。

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外交部發言人歐江安曾擔任駐紐約辦事處聯合國事務工作組組長。歐江安今指出，中國資深外交官自2007年起把持聯合國主管經濟社會事務的副秘書長要職，凡涉及台灣議題，中方人員一律以其「一中原則」施壓國際NGO人士，要求必須以「聯合國用語」矮化稱呼台灣；中方官員同時也威脅NGO代表不得在民主、自由、人權、宗教及法治等議題批評中國政府，否則將拒絕其申請案件。

歐江安批評，中國濫用其擔任聯合國「經社理事會」（ECOSOC）NGO委員會成員國的職權，不當貫徹其片面主張的「一中原則」，在審核申請案件時要求各NGO改稱我國為「中國台灣省」，並謊稱這符合聯合國規定。

歐江安進一步說，聯合國秘書處及相關機構在中國政府施壓下，亦長期配合不當阻止我國人參與聯合國體系相關活動。中方人員同時打壓對我國友善的他國NGO代表，此次連美國的高中學生參加聯合國活動也要遭受中方人員及聯合國的無理審查。歐江安痛批，中國藉由其在聯合國的不當影響力，全面打壓台灣及友我人士，惡劣行徑令人反感及不齒，外交部嚴正譴責。

歐江安強調，外交部嚴正關切中國對各國NGOs人士不當打壓的惡劣行徑。遇有不當稱呼我國名稱情形，外交部均指示駐外館處進洽相關組織機構要求更正，以捍衛我國名稱及國家尊嚴。中國在聯合國不當濫權打壓NGOs的行徑，也日漸引起民主國家及國際社會的關切。

歐江安說，外交部促請各國政府與NGOs人士正視中國政府的不當干預，中方的作法不僅違反聯合國強調的民主、自由、人權等普世價值，更損及公民團體參與聯合國的應有權益。外交部誠摯呼籲理念相近國家團結一致、加強合作，敦促聯合國不再屈從於中國的政治壓力與無理要求。

歐江安直言，中國政府正擴大在國際組織中抹除「台灣」的印記，並自稱「台灣」構成對中國嚴重挑釁，這是中國政府在國際和法理上併吞台灣的陽謀。外交部再次強調，台灣就是台灣，不歸中華人民共和國政府管轄；台灣是國際公認的民主國家，只有台灣民選政府有權在國際上代表台灣2350萬人民。中國政府任何抹除「台灣」的做法，都是對台灣人民的挑釁，也是造成兩岸人民敵意的元兇。

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