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    斥「臉書」不管詐騙老鎖政治文 鄭運鵬：遲早會變時代的眼淚

    鄭運鵬（見圖）表示，臉書在全世界對他所認知的政治內容做過當的封鎖，卻對假商品、機器人詐騙留言、商業假帳號視而不見，讓他直言「臉書遲早會變成時代眼淚的」。（資料照）

    鄭運鵬（見圖）表示，臉書在全世界對他所認知的政治內容做過當的封鎖，卻對假商品、機器人詐騙留言、商業假帳號視而不見，讓他直言「臉書遲早會變成時代眼淚的」。（資料照）

    2021/09/13 19:45

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委鄭運鵬今（13日）表示，臉書（Facebook）在全世界對他所認知的政治內容做「過當的封鎖」，卻對「假商品」、「機器人詐騙留言」、「商業假帳號」視而不見，讓他直言「臉書遲早會變成時代眼淚的」。

    鄭運鵬在臉書發文表示，他今日早前發了一篇2016年至2020年股市指數的貼文，隨即就引來一堆假帳號來做股市明牌廣告，而臉書系統卻完全漠視，「臉書在全世界對他所認知的政治內容做過當的封鎖，卻對假商品、機器人詐騙留言、商業假帳號視而不見，如果推稱人工智慧無能為力應該沒人會相信」。

    針對有人提議要立法約束臉書及其他平台的行為，鄭運鵬認為，雖然他發了這一篇文章，但他倒是不主張立法，理由如下：

    1，類似平台並不是沒有選擇性，臉書只是比較大而已，我們都可以自由選擇用或不用。

    2，立法約束，我認為也很難舉證管理違法，即使內鬼通報，也很難重罰。就像我不認為立法約束手遊抽卡機率一樣，程式怎麼跑，根本無法證明。

    3，我寫這一篇的目的是要提醒臉書，如果其他平台的機制能更合理，對用戶更保障，一夕之間就會被淘汰的。

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