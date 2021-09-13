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    吳斯懷稱拆蔣介石銅像也應拆八田與一像 郭國文：笑掉別人大牙！

    吳斯懷（見圖）認為，若要拆蔣介石銅像，八田與一銅像也應比照辦理。（資料照）

    吳斯懷（見圖）認為，若要拆蔣介石銅像，八田與一銅像也應比照辦理。（資料照）

    2021/09/13 22:32

    〔即時新聞／綜合報導〕促轉會日前公布中正紀念堂的轉型方案，其中規劃拆除正廳的蔣介石銅像，引起不少藍營人士不滿。國民黨立委吳斯懷主張，若要拆蔣介石銅像，八田與一銅像也應比照辦理。對此，民進黨立委郭國文表示，吳斯懷將兩者相比顯然是對於台灣的歷史了解有限，痛批吳斯懷簡直是「笑掉別人大牙」。

    郭國文今（13日）在臉書上貼文表示，台灣經過近30年的民主轉型，但具有權威象徵的中正紀念堂園區，至今仍聳立在首都中心，「這絕非正常民主國家應有的景象」。

    郭國文認為，國民黨籍委員吳斯懷提出八田與一銅像也要「比照辦理」的主張，實在是「笑掉別人大牙」。

    郭國文說明，八田與一銅像象徵的是「嘉南平原基礎水利建設與農業發展的現代化」，為緬懷其貢獻所設立的；而中正紀念堂與蔣介石的銅象徵的則是「威權國家由上而下主導的、盲目的個人崇拜行為。」

    郭國文認為，吳斯懷的主張「顯然是對台灣歷史理解有限，也不願面對過去的錯誤。」郭國文也表示，「轉型正義是國家民主化後的基礎工程，透過對威權時期政府不義行為的反省，達成和解共生的目的，以深化、鞏固民主」，期盼盡快落實。

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