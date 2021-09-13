台中市民進黨立委相繼在臉書相挺基進黨立委陳柏惟

台中市民進黨立委莊競程（左）臉書po文呼籲大家站出來力挺3Q（右），向罷免案說NO。（擷取自莊競程臉書）

2021/09/13 14:54

〔記者歐素美／台中報導〕國民黨發起罷免台中市第二選區基進黨立委陳柏惟，繼立法院副院長蔡其昌日前在臉書發文相挺陳柏惟，台中市民進黨立委黃國書、張廖萬堅、莊競競及何欣純，這幾天也接棒在臉書相挺陳柏惟，何欣純今天在臉書即po文，要大家相挺「用心做事好立委陳柏惟」。

何欣純說，這一年多來，國會審法案、審預算，3Q哥沒有缺席，地方大小事會勘，也有他的身影，認真打拚的3Q哥，鄉親攏看在眼底，台中是人口全國第二多的城市，海納百川，先來後到，共同創造出屬於台中的價值與榮耀，陳柏惟跟你我一樣為大台中付出丶努力，呼籲大家團結同心，力挺陳柏惟，讓台中共榮、共好。

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黃國書也說，優秀立委陳柏惟，值得您繼續支持！3Q哥是一個在中央和地方都認真打拼的傑出立委，500多個日子以來在中央質詢從不缺席，站在台灣價值立場為台灣發聲，守護台灣，在地方積極推動各項建設、戮力為鄉親打造更好的生活環境。更堅定捍衛台灣主權，立法院不能沒有3Q這位戰將。

黃國書批評國民黨對3Q發動報復性罷免，以莫須有罪名無端指控，不僅扭曲濫用民主制度，更平白耗費巨大的社會成本。在這疫情肆虐之際，台灣需要的是團結，而非惡意操作的對立，呼籲大家站出來挺3Q。

張廖萬堅則表示， 陳柏惟自上任以來出席率與質詢率達100%，法案與預算審查也是100%，更蟬連第10屆第一、第二會期的優秀立委。在台灣面臨疫情衝擊下，反對「報復性」罷免，呼籲大家一起站出來力挺3Q。

莊競程則指出，一個問政優秀的好立委，為什麼要被罷免？陳柏惟從不缺席立院質詢，堅定守護民主、為台灣發聲，面對中國的利誘威嚇，是公認戰力最強大的立委之一，痛批國民黨濫用民主制度，操作對立發起報復性罷免，平白浪費巨大的社會成本，企圖讓台中失去一位優秀的立委，呼籲大家站出來力挺3Q，向罷免案說NO。

台中市民黨立委何欣純13日在臉書po文相挺基進黨立委陳柏惟。（擷取自何欣純臉書）

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