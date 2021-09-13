漢光演習》國軍遭生化攻擊 大雷雨襲無礙救治除污

國軍在大雨中為遭受生化污染的吉普車除污。（記者王俊忠攝）

2021/09/13 13:51

〔記者王俊忠／台南報導〕國軍漢光37號演習今天登場，第四作戰區官兵於上午10點起在台南市南區水交社地區演練國軍遭到敵軍以生化彈攻擊後狀況，包括受傷官兵救治與車輛等軍事設備清污消毒等程序，演練時突然下起大雷雨。官兵說，演練過程驗證國軍即使在惡劣天候下仍有能力執行傷患救治與清污任務。

漢光37號演習登場，今天上午，第四作戰區官兵在南市南區水交社地區廣場演練「生物疫病軍民醫療能力整合」課目，模擬假想敵軍以生化彈攻擊國軍兩輛偵搜吉普車，造成車上官兵受傷，軍方化學兵與救護車到場、將受傷官兵送上救護車，載到除污站緊急清污，接著後送到鄰近醫院救治。

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遭受生化彈攻擊的吉普車也進入除污站進行清污消毒；由於生化彈爆炸也波及鄰近道路，國軍也出動兩輛大型化學車做附近道路大面積的清污。由於演練時，水交社上空下起陣陣大雷雨，演練官兵風雨無阻的冒雨執行傷患救治、裝備清污任務，過程相當逼真。

官兵表示，此次演練目的，在於讓化學兵熟悉傷患診斷、包紮後送與車輛、裝備遭受污染後的除污流程，以利國軍日後面對真正戰爭時生化攻擊的作業因應，雖然今天下大雨在演練一開始有造成一些困擾，但後續流程演練順利完成，驗證國軍不論在任何天候都有能力因應遭受生化武器攻擊後的救治與除污工作。

兩輛軍方化學車執行路面大面積除污。（記者王俊忠攝）

化學兵後送受生化攻擊的國軍傷患。（記者王俊忠攝）

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