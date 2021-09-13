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    看國民黨主席選舉 蔡詩萍：爭相拉攏深藍、誰當選意義不大

    國民黨主席選舉將於9月底登場，候選人分別為現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫以及前彰化縣長卓伯源。（資料照）

    國民黨主席選舉將於9月底登場，候選人分別為現任主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫以及前彰化縣長卓伯源。（資料照）

    2021/09/13 14:30

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉將於9月底登場，候選人分別為現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校總校長張亞中以及前彰化縣長卓伯源，資深媒體人蔡詩萍分析，4位參選人一個比一個拉攏深藍，直言選到此時，誰能當選，意義已經不是很大了。

    資深媒體人蔡詩萍在臉書表示，他對國民黨主席選舉評論僅7個字「親痛，仇快，深藍爽」，他認為看到國民黨搞不清楚今夕何夕，內鬥起來也依舊很內行，討厭國民黨的人會很快樂，深藍的也會很爽，因為4位參選人一個比一個拉攏深藍，彷彿不管誰當選，深藍主導的國民黨都要出頭天了；只有對國民黨還有所寄望的人，內心會很痛苦，疑惑這個黨怎麼了？

    蔡詩萍認為，明明是選國民黨主席，應該是要爭取台灣選民的認同，重返執政，然而4個人的焦點，全在演給北京看，彼此都想證明誰是最能和北京對話的人選，眾目睽睽下，這4人講過什麼話，做出什麼承諾，大選時很難不會被拿出來檢視，要想再爭取主流選民、年輕選票，會這樣「任你改口，任你騙嗎？」

    蔡詩萍直言，無論誰當選，國民黨都「不會有結構性改變」，這大概已經是這場選舉注定的結局了。

    對比民進黨跟國民黨，蔡詩萍表示民進黨不斷的調整它的戰略，從⟨台獨黨綱⟩調整到「中華民國台灣」，這是它戰略上，從狂想到務實的轉變，而這20年來台灣民主化的步調，哪一次進步性的改變，民進黨不是搶佔第一線，迫使國民黨不得不跟，而跟得不情不願，自然而然就被推擠到保守的那一邊；只要「台灣認同」繼續是主流，只要中共「打壓台灣」，「打壓中華民國」的威脅一日不除，民進黨就可以繼續壓制國民黨。

    若選擇與台灣人民站在一起，國民黨「就有機會」讓選民看看有沒有比民進黨好，選擇台灣認同，選擇民主化優先，國民黨才有機會在論述上，積極活潑開放起來；一直在「台灣議題」上落後，一直在「民主化進程」上猶豫，當然就只看到民進黨的車尾燈在前面閃啊閃。

    最後蔡詩萍表示，他心中，最有資格領導國民黨，擴張藍營板塊的人選是：大膽說出愛台灣，大膽深化民主的步調，大膽跟北京政權說不，大膽承擔中華民國在台灣之歷史責任的人！真正的戰鬥藍？就是民主藍、就是台灣藍。

    蔡詩萍也提醒4位國民黨主席參選人，深藍可能讓你當選主席，但選民結構、民意趨向將證明當選人救不了黨，贏不了大選。

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