港人政治因素來台新高 台灣港協：不希望被貼上難民標籤

「港版國安法」去年7月上路後，中共大肆抓捕民主人士，並對「反送中運動」參與者秋後算帳，香港爆發移民潮。（美聯社）

2021/09/13 08:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「港版國安法」去年7月上路後，中共大肆抓捕民主人士，並對「反送中運動」參與者秋後算帳，許多港人紛紛逃往外國避難。台灣香港協會理事長桑普受訪建議，以「政治因素」專案來台港人不希望被貼上難民標籤，台灣政府也不希望政治庇護過於高調，挑動兩岸敏感神經，建議可放寬來台就學、工作條件，擴大不同事由申請來台，趁香港還沒完全赤化前，爭取吸引香港年輕人舒緩少子化問題。

桑普指出，據他所知，許多港人以「香港澳門關係條例」第18條規定專案申請來台，台港經濟文化合作策進會、台港服務交流辦公室及、陸委會等一直都有提供協助，過去一年低調做了很多務實工作，國民黨立委不能以台駐港辦事處派駐人員全都返台，就要砍掉策進會4千多萬元預算，無視這些經費確實有助爭取香港人才來台。

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桑普提及，在實務經驗上，依港澳條例18條以「政治因素」專案來台的港人幾乎都不希望被標籤為「政治難民」，不希望提供過多在香港參與抗爭的事證給有關當局，畢竟涉及保密與否的風險，以及官員忠誠度問題，港人會擔心有一天會遭到洩露。

他建議，許多港人希望台灣政府加大援港力度，擴充不同事由讓港人申請來台居留定居，例如讀書是非常好的方法，可以不用當政治難民，不用以「抗爭者」身分申請，而以就學或其它事由來台，有助於生命歷程正常化，融入台灣社會成為「港裔台灣人」，新住民發展基金適用對象也應該納入香港移民。

「加拿大方式可為台灣借鏡！」桑普舉例，加拿大則是採取類似方法，加國有難民申請，但核准率很低，審核時間拖得很長，很多港人都是用開放性學習簽證及工作簽證赴加，加國也能藉此「填補」少子化問題，同時有管道讓港人能成為永久公民。

桑普認為，台灣可趁現在中共愛國教育尚未見效，香港還沒完全赤化前，握住國家安全審查關口，擴大爭取香港年輕人來台就學，否則5年、10年香港完全赤化後，一切都將不同。此外，港人來台還面臨一個問題，目前工作簽證是不能做為取得定居的許可，只能有居留權。

他指出，台灣今年6月修訂的「外國專業人才延攬及僱用法」，鬆綁申請永久居留規定，將外國專業人才申請永久居留條件，需連續居留期間縮短為3年，平均每年居留183日以上，這有助吸引香港金融專業人才來台，目前醫生、護士可以專業人才方式申請，希望能擴張至社工師、室內設計師等。

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