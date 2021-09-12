我駐匈牙利代表出席教宗主持彌撒 展現台灣對教廷支持

我駐匈牙利代表劉世忠今應邀與各國駐匈牙利使節共同參加教宗在布達佩斯英雄廣場主持的國際羅馬天主教會議閉幕彌撒。 （匈牙利代表處提供）

2021/09/12 20:09

〔記者呂伊萱／台北報導〕教宗方濟各（Pope Francis）睽違25年訪問匈牙利。我駐匈牙利代表劉世忠今（12）並與各國駐匈牙利使節共同參加教宗在布達佩斯英雄廣場主持的彌撒。駐匈牙利代表處表示，教廷是台灣在歐洲唯一邦交國，與我國邦誼深厚，劉大使應邀參加此盛事，代表台灣展現對教廷堅定支持以及教宗的真誠敬意。

天主教教宗方濟各12日抵達匈牙利，展開7小時的短暫訪問，教宗與匈牙利反移民總理奧班的30分鐘會面引起外界關注，因兩人在接納移民態度上大相逕庭。教宗並出席國際羅馬天主教會議，然後再前往斯洛伐克。

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我駐匈牙利代表劉世忠今天並應「國際聖體大會」（International Eucharistic Congress ）邀請，與各國駐匈牙利使節共同參加教宗在布達佩斯英雄廣場主持的國際羅馬天主教會議閉幕彌撒。

匈牙利代表處表示，教廷是台灣在歐洲唯一邦交國，與我國基於宗教自由、民主人權等普世價值，邦誼深厚，劉大使應邀參加此一盛事，代表台灣展現對教廷堅定支持以及教宗的真誠敬意。

根據梵蒂岡發言人先前在記者會說明，教宗此行渴望「在歐洲的心臟朝聖，在旅途中回應那些影響整個歐洲大陸的議題」。教宗格外希望這是是個「靈性之旅」，從朝拜聖體聖事開始，並以呼求痛苦聖母來結束。過去一個世紀以來痛苦聖母從未停止護佑因獨裁專制而傷痕累累的斯拉夫民族土地。

我駐匈牙利代表劉世忠今應邀與各國駐匈牙利使節共同參加教宗在布達佩斯英雄廣場主持的國際羅馬天主教會議閉幕彌撒。 （匈牙利代表處提供）

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