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    張亞中遭打臉秀的非支票！ 林俊憲痛批：令人「嘆為觀止」

    民進黨籍立委林俊憲（見圖）痛批張亞中，「為了黨主席選舉公然說謊到這個程度，實在令人嘆為觀止。」（資料照）

    民進黨籍立委林俊憲（見圖）痛批張亞中，「為了黨主席選舉公然說謊到這個程度，實在令人嘆為觀止。」（資料照）

    2021/09/12 20:41

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席後選人張亞中日前在國民黨主席中常會政見發表會上，秀出3張宣稱共500萬元美金的支票，企圖證明自己有能力替國民黨募款，沒想到前國民黨主席洪秀柱辦公室出面打臉，指出張亞中所說的支票其實是「本票樣張」。對此，民進黨籍立委林俊憲痛批張亞中，「為了黨主席選舉公然說謊到這個程度，實在令人嘆為觀止」。

    民進黨籍立委林俊憲今（12日）在臉書上貼文表示，國民黨主席候選人張亞中在政見發表會上拿出3張宣稱500萬元美金的「支票」，證明他若當選有能力替國民黨募款，沒想到卻被洪秀柱打臉那張不是支票，而是「本票樣張」。

    林俊憲表示，雖然兩個都有「票」字，但意義完全不同，「在全國公開的政見發表會上公然說謊，讓張亞中的誠信完全破產。」

    林俊憲解釋，「本票實際上可以說是借據的一種，由兩個人之間互相成立，拿著本票的人有權利要求簽名者無條件支付上面記載的款項，而支票的償付責任是由第三方的金融機構來履行，可以視為現金的替代品」。

    林俊憲進一步說明，依照洪秀柱所說，張亞中拿的是由國民黨行管會發出的3張本票樣張，這代表是張亞中若真的募款到錢，才會簽發出去，作為國民黨與借款人之間的借據，但現今張亞中把它說成是支票，代表錢已經拿到，只差兌現而已，「一個字就可以完全扭曲事實，也難怪洪秀柱會這麼生氣了」。

    林俊憲也在文末表示，張亞中「不惜在全國轉播的場合公然說謊，最後還搞得被自己人踢爆這麼難看。」「距離投票日已經不到兩個禮拜，這場宮鬥大戲，我想只能用『精彩可期』來形容了！」

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