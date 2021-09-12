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    日本還會再贈我疫苗？ 謝長廷：台灣防疫可望再成世界典範

    謝長廷認為，目前台灣施打的策略大方向是正確的，繼續下去有機會再成世界典範。。（資料照，記者林翠儀攝）

    謝長廷認為，目前台灣施打的策略大方向是正確的，繼續下去有機會再成世界典範。。（資料照，記者林翠儀攝）

    2021/09/12 20:33

    〔即時新聞／綜合報導〕全球武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續嚴峻，提高疫苗接種率成為各國首要課題。對此，駐日代表謝長廷今天（12日）表示，近期台灣實施年輕人或學生優先施打的政策，如果成果有效，可能成為其他國家仿效的對象；他也信心喊話，「台灣人民的防疫和健康保護，可以再成世界典範」。

    謝長廷今天在臉書發文表示，日本開展疫苗施打作業至今已7個月，打完一劑的人口接近62%，而二劑的人數，勉強超過50%，「但分析內涵，都還是高齡者佔多數，64歲以下者大部分縣市只佔三成，有些縣還不到20%，所以最近的感染70%都是這部分未打的人。但即使是打一劑，感染風險也差很多。當然二劑較保險，所以只要疫苗足夠，應該全力提高覆蓋率。」

    謝長廷指出，以日本的經驗來看，第二劑接種人數到達50%後會遇到瓶頸，必須提出各種包括獎勵在內的措施，「日本的目標是九月底第一劑要達到70%，第二劑要達60%，到11月初第二劑要超過70%。不過，日本不採混打，第一、第二劑須相同疫苗，所以仍以輝瑞和莫德納為主，AZ主要打第一劑，目前是40歲以上為對象，但明年再施打，可能就是以AZ為主。」

    針對日本日後還會不會提供台灣疫苗，謝長廷坦言，台灣感染病例在世界上看起來非常少，而且政府和民間自購的疫苗、國產的疫苗預計進來的數量不少，依量化評估標準不是優先提供對象，「但我們接種二劑的人數才5%左右，疫情隨時可能擴散，而且台日友誼特別，台灣積極募集各種醫療物資回報的用心，也許讓日本有不同考慮。」

    謝長廷認為，目前台灣施打的策略大方向是正確的，但因為疫苗到貨難以把握，不能放手全力施種，最近實施年輕人或學生優先施打，只有台灣才能調整如此之快，如果成果有效，可能成為其他國家仿效的對象，「台灣最好的結果是維持極低度感染的狀況下，和疫苗高接種率達標接軌，同步和世界先進國家開放國境。現在起，負責規劃提高施打率的、負責施打的、還沒有施打的，還沒有去預約登記的，負責催疫苗的、生產疫苗的、該爭取疫苗的，大家都朝這個目標去努力，台灣人民的防疫和健康保護，可以再成世界典範。」。

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