江啟臣酸代表處改名就有疫苗？ 許智傑嗆「竹竿裝菜刀」

民進黨立委許智傑。（記者謝君臨翻攝）

2021/09/12 16:21

〔記者謝君臨／台北報導〕美國政府考慮將「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，爭取連任的國民黨黨主席江啟臣質疑：「改名就能有足夠的疫苗嗎？」，呼籲外交工作應務實不務虛。對此，民進黨立委許智傑今回應指出，正名跟疫苗一碼歸一碼，江啟臣不該「竹竿裝菜刀」，真正務虛不務實的，就是江啟臣主席自己吧。

許智傑表示，美國依照「台灣關係法」，務實地將駐美代表處加上台灣，提升台灣在世界的能見度，藍綠都該樂見其成，但江啟臣為了自己國民黨選舉，無視美國已贈送台灣250萬劑疫苗，美國公司莫德納也持續出貨給台灣，正名跟疫苗一碼歸一碼，江啟臣不該「竹竿裝菜刀」，真正務虛不務實的，就是他自己吧！

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針對江啟臣的說法，民進黨立委鄭運鵬也則在臉書怒嗆：「做個只用膝蓋講話的黨主席，是在中國國民黨內比較吃香嗎？」；鄭說，兩國雙邊關係的複雜性，本來就不會是單一事件、單一時間在決定，國與國之間的利益都是深思熟慮、截長補短的。

鄭運鵬質疑：「若真的考量國家利益的話，『九二共識』中國有撤飛彈？中國有宣示不武力犯台？」；他最後也諷刺地說：「主席連任選情告急不能怪別人，因為中國國民黨裡，只在比誰對美國比較刻薄，誰對中國膝蓋比較軟Q，真可悲」。

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