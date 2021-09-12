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    林姿妙颱風天還跑攤 大興村長：沒想到縣長會來

    璨樹颱風來襲，但身為宜蘭縣災害應變中心揮官的縣長林姿妙（左），昨晚沒坐鎮指揮，還跑去冬山鄉大興村，參加中秋聯歡晚會跑攤，引發不小風波。（記者林敬倫攝）

    璨樹颱風來襲，但身為宜蘭縣災害應變中心揮官的縣長林姿妙（左），昨晚沒坐鎮指揮，還跑去冬山鄉大興村，參加中秋聯歡晚會跑攤，引發不小風波。（記者林敬倫攝）

    2021/09/12 11:30

    〔記者林敬倫／宜蘭報導〕璨樹颱風來襲，但身為宜蘭縣災害應變中心揮官的縣長林姿妙，昨晚沒坐鎮指揮，還跑去冬山鄉大興村，參加中秋聯歡晚會跑攤，引發不小風波；大興村長張惠珍今表示，這是村內一年一度的大活動，的確有發邀請函給縣長，但沒想到縣長會過來，其實很錯愕，但縣長只是來做防疫宣導與關心防颱準備，待不到10分鐘；林姿妙面對爭議，僅稱謝謝大家。

    林姿妙昨晚6點30分左右，出現在冬山鄉大興村龍安宮的中秋聯歡晚會，和民眾打招呼並上台致詞，據現場民眾說，林姿妙停留約15至20分鐘，質疑災害應變中心上午就一級開設，身為指揮官的林姿妙，卻還在跑攤、顧選票，甚至遲遲不宣布今天是否停班課，根本是置縣民安全於不顧。

    林姿妙今天前往冬山鄉內山茶園勘查文旦柚防災整備情形，張惠珍也到場，向媒體說明中秋聯歡晚會的爭議，她說，中秋晚會是村內一年一度的活動，的確有發邀請函給宜蘭縣政府邀請縣長，但沒想到縣長會到場，說實話相當錯愕。

    張惠珍說，縣長到場是要做防疫宣導，並發放口罩，交代村民長輩們做好防颱準備，前後大概只待10分鐘，加上風雨不大，其實沒什麼，沒想到引起這麼大的風波，實在沒必要，也對縣長很不好意思，活動現場都有實聯制、保持社交距離，符合防疫相關規定。

    林姿妙被問到跑攤的相關問題，僅稱「謝謝大家」，至於被問到為何不在昨天風雨較小，颱風還沒進來時勘查農業防颱整備，等到今天風雨變大才來勘查；林姿妙說，颱風來不論任何時間都要關心。

    宜蘭縣長林姿妙（右）今天前往冬山鄉內山茶園勘查文旦柚防災整備情形，被問到跑攤的相關問題，她僅回，謝謝大家。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣長林姿妙（右）今天前往冬山鄉內山茶園勘查文旦柚防災整備情形，被問到跑攤的相關問題，她僅回，謝謝大家。（記者林敬倫攝）

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