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    推台灣加入聯合國 外交部在紐約推文宣和周邊活動

    我駐紐約辦事處將配合聯合國大會開議設置網頁，呼應聯大主題「透過希望打造韌性」，凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展，表達台灣參與聯合國的意願。（圖擷取自駐紐約辦事處官網）

    我駐紐約辦事處將配合聯合國大會開議設置網頁，呼應聯大主題「透過希望打造韌性」，凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展，表達台灣參與聯合國的意願。（圖擷取自駐紐約辦事處官網）

    2021/09/11 21:47

    〔記者吳書緯／台北報導〕第76屆聯合國大會將於14日開議，外交部今天表示，駐紐約辦事處配合今年入聯推案，將自開議日起推出一系列在地文宣，以及辦理國際人道關懷與永續發展等主題周邊活動，緊扣今年推案主軸，分享台灣對對全球疫後復甦及永續重建，所能作出的實質貢獻與成果，向國際強力表達台灣人民期盼參與聯合國的心聲。

    外交部今晚表示，駐紐約辦事處配合聯大開議將特別設置「GiveTaiwanAVoice.com」網頁，以天燈冉冉上升為意象，及「聆聽每一份心聲，讓希望升起」（Hope soars when we all listen.）為主題訊息，呼應聯大主題「透過希望打造韌性」（Building resilience through hope），凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展。

    外交部強調，周邊活動將緊扣「台灣為全球落實聯合國永續發展目標之重要夥伴」的推案主軸。

    外交部也邀請國人及全球所有支持台灣參與聯合國的各界人士，透過「線上天燈」留言表達對台灣的支持，也可搭配「#HearTaiwan」主題標籤分享至社群媒體，請持續關注外交部官方Facebook及Instagram帳號，並歡迎踴躍參與。

    另外，外交部表示，駐紐約辦事處將於16日舉辦「邁向更具韌性的未來：透過永續方式協助敘利亞難民」研討會，22日辦理「台美發展夥伴對話－綠色、韌性及包容性發展籌資」視訊研討會，美國財政部、國際開發署（USAID）、美國國際開發金融銀行亦將派員與談，深入探討如何強化理念相近國家協作，透過綠色投資建構更具韌性的未來，共同達成聯合國「2030年永續發展議程」。

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