推台灣加入聯合國 外交部在紐約推文宣和周邊活動

我駐紐約辦事處將配合聯合國大會開議設置網頁,呼應聯大主題「透過希望打造韌性」,凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展,表達台灣參與聯合國的意願。(圖擷取自駐紐約辦事處官網)

2021/09/11 21:47

〔記者吳書緯/台北報導〕第76屆聯合國大會將於14日開議,外交部今天表示,駐紐約辦事處配合今年入聯推案,將自開議日起推出一系列在地文宣,以及辦理國際人道關懷與永續發展等主題周邊活動,緊扣今年推案主軸,分享台灣對對全球疫後復甦及永續重建,所能作出的實質貢獻與成果,向國際強力表達台灣人民期盼參與聯合國的心聲。

外交部今晚表示,駐紐約辦事處配合聯大開議將特別設置「GiveTaiwanAVoice.com」網頁,以天燈冉冉上升為意象,及「聆聽每一份心聲,讓希望升起」(Hope soars when we all listen.)為主題訊息,呼應聯大主題「透過希望打造韌性」(Building resilience through hope),凸顯聯合國應接納台灣在內的所有人共同致力疫後復甦及永續發展。

請繼續往下閱讀...

外交部強調,周邊活動將緊扣「台灣為全球落實聯合國永續發展目標之重要夥伴」的推案主軸。

外交部也邀請國人及全球所有支持台灣參與聯合國的各界人士,透過「線上天燈」留言表達對台灣的支持,也可搭配「#HearTaiwan」主題標籤分享至社群媒體,請持續關注外交部官方Facebook及Instagram帳號,並歡迎踴躍參與。

另外,外交部表示,駐紐約辦事處將於16日舉辦「邁向更具韌性的未來:透過永續方式協助敘利亞難民」研討會,22日辦理「台美發展夥伴對話-綠色、韌性及包容性發展籌資」視訊研討會,美國財政部、國際開發署(USAID)、美國國際開發金融銀行亦將派員與談,深入探討如何強化理念相近國家協作,透過綠色投資建構更具韌性的未來,共同達成聯合國「2030年永續發展議程」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法