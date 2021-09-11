為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    漁民紓困生活補貼 發放人數增至33.8萬人

    行政院向立法院提出紓困振興第4次追加預算，其中編列發給漁民生活補貼，增加到33.8萬人。（資料照）

    行政院向立法院提出紓困振興第4次追加預算，其中編列發給漁民生活補貼，增加到33.8萬人。（資料照）

    2021/09/11 20:34

    〔記者李欣芳／台北報導〕受到今年武漢肺炎本土疫情的衝擊，據悉，今年不僅申請急難紓困救助金的民眾暴增，至少有107萬人，政府對漁民發放紓困生活補貼的人數也增加，行政院最新向立法院提出紓困振興特別預算第4次追加預算案，編列農委會給漁民生活補貼的追加預算2億6076萬元，符合補貼發放資格的人數由原預計的32萬人增至33.8萬人。

    行政院日前向立法院提出「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，編列了農委會的這筆紓困追加預算，農委會這次所提紓困振興追加預算，主要包括辦理受疫情影響的漁民生活補貼及推動農遊振興方案等所需經費15億6076萬元，其中給漁民的生活補貼2億6076萬元，符合漁民生活補貼發放資格人數由原預計的32萬人增至33.8萬人。

    另外，農委會也推動農遊振興方案，發放農遊券所需經費為13億元，也編入追加特別預算中。

    本報今天稍早則披露，今年申請急難紓困救助金的民眾暴增，至少有107萬人，行政院在日前向立法院提出的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，編列衛福部的急難紓困救助金追加預算104億8746萬5000元，預估經審查通過符合補貼資格的人數，將由原預計的 47.5萬人增至90萬人。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南計程車駕駛紓困1萬元 薪資補貼已陸續入帳
    2021/09/11 17:05

    台南計程車駕駛紓困1萬元 薪資補貼已陸續入帳
    政院拍板追加預算案 觀光業盼持續紓困
    2021/09/10 05:30

    政院拍板追加預算案 觀光業盼持續紓困

    由股轉房 聯名款吸引北客南下置產
    交部紓困將再投入20億元 計程車駕駛、旅行社、旅館可受惠
    2021/09/09 06:08

    交部紓困將再投入20億元 計程車駕駛、旅行社、旅館可受惠
    金門紓困金線上申請提前開通 7小時湧入逾2.2萬人申請
    2021/09/03 21:12

    金門紓困金線上申請提前開通 7小時湧入逾2.2萬人申請

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    8大行業仍遭禁業 經部將祭下一波紓困
    2021/09/01 16:48

    8大行業仍遭禁業 經部將祭下一波紓困
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播