漁民紓困生活補貼 發放人數增至33.8萬人

行政院向立法院提出紓困振興第4次追加預算，其中編列發給漁民生活補貼，增加到33.8萬人。（資料照）

2021/09/11 20:34

〔記者李欣芳／台北報導〕受到今年武漢肺炎本土疫情的衝擊，據悉，今年不僅申請急難紓困救助金的民眾暴增，至少有107萬人，政府對漁民發放紓困生活補貼的人數也增加，行政院最新向立法院提出紓困振興特別預算第4次追加預算案，編列農委會給漁民生活補貼的追加預算2億6076萬元，符合補貼發放資格的人數由原預計的32萬人增至33.8萬人。

行政院日前向立法院提出「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，編列了農委會的這筆紓困追加預算，農委會這次所提紓困振興追加預算，主要包括辦理受疫情影響的漁民生活補貼及推動農遊振興方案等所需經費15億6076萬元，其中給漁民的生活補貼2億6076萬元，符合漁民生活補貼發放資格人數由原預計的32萬人增至33.8萬人。

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另外，農委會也推動農遊振興方案，發放農遊券所需經費為13億元，也編入追加特別預算中。

本報今天稍早則披露，今年申請急難紓困救助金的民眾暴增，至少有107萬人，行政院在日前向立法院提出的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，編列衛福部的急難紓困救助金追加預算104億8746萬5000元，預估經審查通過符合補貼資格的人數，將由原預計的 47.5萬人增至90萬人。

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