駐美代表處可望正名 前外交官嗆趙少康「死守中華民國是沒用的」

駐美代表處正名為「台灣代表處」引發趙少康等國民黨人士不滿。（資料照）

2021/09/11 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕前外交官劉仕傑今（11日）在臉書發文提及駐美代表處正名為「台灣代表處」，並點名「戰鬥藍」表態，吸引趙少康、吳斯懷、葉毓蘭等人留言，但劉仕傑認為相關內容「牛頭不對馬嘴」，也嗆趙少康「死守中華民國沒有用」。

劉仕傑表示，「戰鬥藍」人士一方面迴避「台灣代表處」表態，一方面又嗆「台美建交」，不過，這兩件事情性質完全不同，劉仕傑認為最好笑的是陳以信，竟說「改名可以改運嗎？」但更名是為了台灣的主權尊嚴，「這等外交大事，跟算命老師改名改運怎麼會一樣呢？這兩者層次不太一樣啊！」

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劉仕傑提到，目前在華府的台北經濟文化代表處（TECRO），早期它被稱為 「北美事務協調委員會台北代表處」，如果駐美代表處要更名為「台灣代表處」，事實上並不需要美國國會修法，只要拜登政府簽署行政命令即可，如果改名成功，美國仍會在表面上維持「一中政策」。

劉仕傑寫道，趙少康等號稱戰鬥力滿滿的「戰鬥藍」，事實上只是自我設限，理由當然是「不願得罪中共」，劉說：「趙大哥，請容我直言，死守『中華民國』四個字是沒有用的。正是因為美國及歐盟的一中政策在短期內更動可能性不高，所以我們才需要擺脫China一詞的糾纏，不是嗎？」

劉仕傑強調，「Taiwan就是Taiwan，我們不想要再繼續用China的名稱。親愛的戰鬥藍，這樣懂了嗎？如果凡事都先看胡錫進臉色，你們要不要改名為『錫進紅』呢？」

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