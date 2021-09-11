為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    駐美代表處可望正名 前外交官嗆趙少康「死守中華民國是沒用的」

    駐美代表處正名為「台灣代表處」引發趙少康等國民黨人士不滿。（資料照）

    駐美代表處正名為「台灣代表處」引發趙少康等國民黨人士不滿。（資料照）

    2021/09/11 17:44

    〔即時新聞／綜合報導〕前外交官劉仕傑今（11日）在臉書發文提及駐美代表處正名為「台灣代表處」，並點名「戰鬥藍」表態，吸引趙少康、吳斯懷、葉毓蘭等人留言，但劉仕傑認為相關內容「牛頭不對馬嘴」，也嗆趙少康「死守中華民國沒有用」。

    劉仕傑表示，「戰鬥藍」人士一方面迴避「台灣代表處」表態，一方面又嗆「台美建交」，不過，這兩件事情性質完全不同，劉仕傑認為最好笑的是陳以信，竟說「改名可以改運嗎？」但更名是為了台灣的主權尊嚴，「這等外交大事，跟算命老師改名改運怎麼會一樣呢？這兩者層次不太一樣啊！」

    劉仕傑提到，目前在華府的台北經濟文化代表處（TECRO），早期它被稱為 「北美事務協調委員會台北代表處」，如果駐美代表處要更名為「台灣代表處」，事實上並不需要美國國會修法，只要拜登政府簽署行政命令即可，如果改名成功，美國仍會在表面上維持「一中政策」。

    劉仕傑寫道，趙少康等號稱戰鬥力滿滿的「戰鬥藍」，事實上只是自我設限，理由當然是「不願得罪中共」，劉說：「趙大哥，請容我直言，死守『中華民國』四個字是沒有用的。正是因為美國及歐盟的一中政策在短期內更動可能性不高，所以我們才需要擺脫China一詞的糾纏，不是嗎？」

    劉仕傑強調，「Taiwan就是Taiwan，我們不想要再繼續用China的名稱。親愛的戰鬥藍，這樣懂了嗎？如果凡事都先看胡錫進臉色，你們要不要改名為『錫進紅』呢？」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    我國推動正名「台灣代表處」 外媒：拜登政府認真考慮
    2021/09/11 07:15

    我國推動正名「台灣代表處」 外媒：拜登政府認真考慮
    波蘭贈台疫苗卻重申「一中政策」 前外交官：本來就是兩件事
    2021/09/07 17:12

    波蘭贈台疫苗卻重申「一中政策」 前外交官：本來就是兩件事

    「我繪樹造美麗家園」藉繪畫鼓舞學童
    條列共通點分析「中華民國是阿富汗前車之鑑」 呂秋遠打臉趙少康
    2021/08/17 13:20

    條列共通點分析「中華民國是阿富汗前車之鑑」 呂秋遠打臉趙少康
    台美建交有望？「駐美大使」蕭美琴深夜發文回應了！
    2020/09/20 23:56

    台美建交有望？「駐美大使」蕭美琴深夜發文回應了！

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    菜市場政治學》中國崛起及其對台灣、香港和美國的意義
    2018/06/20 12:50

    菜市場政治學》中國崛起及其對台灣、香港和美國的意義
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播