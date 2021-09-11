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    駐美代表處可能更名 國民黨：中華民國是首選

    國民黨國際事務部表示，假設我駐外機構存在更名的可能性，首選將是中華民國，不知道蔡政府在國外有沒有嘗試過一次，恐怕沒有。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    國民黨國際事務部表示，假設我駐外機構存在更名的可能性，首選將是中華民國，不知道蔡政府在國外有沒有嘗試過一次，恐怕沒有。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

    2021/09/11 15:07

    〔記者施曉光／台北報導〕針對金融時報（Financial Times）報導蔡政府正與美方協商將我「駐美國台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，國民黨國際事務部表示，此事尚未獲得官方證實，但假設我駐外機構存在更名的可能性，首選將是中華民國，不知道蔡政府在國外有沒有嘗試過一次，恐怕沒有。

    此外，國民黨國際事務部還補充說明指出，我國外交界有些人士認為，使用「台北」要比「台灣」為佳，因為「台北」可以代表我國目前中央政府所在地，有其一定的政治代表性，「台灣」會被中共當局在國際宣傳為其一省，未必沒有被矮化之感。

    國民黨國際事務部指出，只要不務虛、不牽涉統獨，更名確有討論空間，問題在於自蔡英文總統上任之後，5年多來不斷採取一連串「去中華民國化」與「漸進台獨」的作為，從要求民營的華航｢正名」、索駐索馬利蘭共和國代表處揭牌，到換發新版護照以及每年國慶日主視覺的設計意象等，中華民國的概念被掏空抽換，國家歷史被腰斬，中華民國明顯已成為民進黨欲除之而後快的累贅，如果此次蔡政府推動駐美代表處更名，其背後動機也是基於如此高度台獨意識形態下的考量，將是極為不智與不負責之舉。

    國民黨國際事務部表示，如何秉持互惠與互利的原則，持續與務實推進我國對美關係，才是關鍵，而當務之急在於如何進一步深化台美夥伴關係，諸如洽簽雙邊貿易協定的實質突破，台美在供應鏈合作上的落實，美國提供台灣有意義參加國際組織活動等，如果代表處更名有助於上述事項，又不牽涉統獨議題，蔡政府應及早向台灣各界說明、爭取支持，而不是讓人猜疑此案是否又是民進黨意識形態下的一步棋。

    國民黨國際事務部強調，美國長期採取「一中政策」，拜登政府不僅重視台海的和平穩定，也鼓勵兩岸進行有意義的對話，由於駐美代表處更名不僅涉及台美關係，也可能牽動兩岸形勢的變化，因此蔡政府應審慎評估，更必須事前明確向全體國人報告，一旦更名成真，對於兩岸關係所產生的衝擊為何，應變之道又在哪裡，如果蔡政府無法做到，就證明這是一個不負責任與務虛的政府。

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