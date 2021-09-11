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    首頁　>　政治

    傳台美官員會面談駐處更名，民進黨立委：顯現台美關係大幅升溫

    民進黨立委王定宇表示，台灣駐外代表處是否可以正名意義非凡，也代表這幾年來台美關係大幅升溫，還有台灣在地緣政治重要性大增。（資料照）

    民進黨立委王定宇表示，台灣駐外代表處是否可以正名意義非凡，也代表這幾年來台美關係大幅升溫，還有台灣在地緣政治重要性大增。（資料照）

    2021/09/11 14:52

    〔記者簡惠茹／台北報導〕根據金融時報報導，我國向美方提出更名駐美代表處為「台灣代表處」要求，美政府慎重考慮，且外交部長吳釗燮和國安官員在馬里蘭安那波利斯與美官員展開「特殊管道」會面。民進黨立委王定宇表示，台灣駐外代表處是否可以正名意義非凡，也代表這幾年來台美關係大幅升溫，還有台灣在地緣政治重要性大增。

    王定宇表示，這是國際重要外媒的報導，至於台灣和美國進行駐處正名的進度和實質內容，需要尊重外交禮儀，不管外交部或我們政府無法評論這件事情。

    王定宇指出，所謂駐外代表處是要方便國際朋友辨識代表誰，一方面要避免跟中國北京政府混淆，二方面要讓大家知道這是來自自由民主重視人權經貿發達的國家，避免混淆又能讓國際友人辨識，而台灣過去受到國際政治打壓，駐處通常叫台北或經貿文化辦事處，如果能清楚標示台灣代表處，對於國際友人辨識和台灣代表性來說符合需要。

    王定宇表示，就國內主流民意來看，事實上台灣大多數人都認為我們叫台灣，全世界會打壓台灣不准叫台灣的，只有中華人民共和國和他的在台附庸，立陶宛或許多國家都陸續正視台灣存在的事實，以及以台灣為名來互設辦事處，這時候台灣自己的行動也要做出來，如果國內還有人擔心中國憤怒打壓自己的國家，到底在幫台灣還是在做中共馬前卒？

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