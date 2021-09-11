徐耀昌嗆「竹縣苗縣可併成竹苗市」 網友高喊「拜託先不要！」

臉書群組「我是新竹人」po出苗栗縣長徐耀昌嗆「竹縣可與苗縣併成竹苗市」。（圖擷取自臉書）

2021/09/11 13:45

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕臉書群組「我是新竹人」今天中午po出苗栗縣長徐耀昌嗆，「竹縣可與苗縣併成竹苗市」，結果網友各以財政、地方派系、生活圈等做為論述觀點，結論幾乎一面倒高喊「拜託先不要！」

徐耀昌稍早表示「我們希望竹竹苗合併，倘若中央要堅持新竹縣市合併，可以為此將直轄市人口條件降低到100萬，新竹縣有規定一定要和新竹市合併嗎？新竹縣和苗栗縣合併也可以啊，我們可以改成竹苗市。」

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結果此言論引爆網友熱議，「這樣講對苗栗的朋友真的不太好意思，但是我實在無法跟選出這種縣長的苗栗合併！」「拜託不要，苗栗被你們國民黨的搞爛到甚麼程度了！」「苗栗爛帳一堆，不要來牽拖新竹市！」

有網友說「新竹縣市的生活圈、包括竹科生活圈，幾乎都在北部。苗栗的生活圈都在中部，要跟大新竹合併，不恰當！」

有網友揶揄「全班平均分數維持不易，現在還要跟放牛班平均！」「苗栗的債務…苗栗自己解決，拜託…」「這樣講對苗栗人很不好意思，但苗栗還是自己獨立好了，新竹人不想跟你們合併！」「苗栗是負債，新竹縣市是生雞蛋的！」

許多網友都以「苗栗國」稱呼，「抱歉！沒有人想跟你們併喔！」「貴國，敬謝不敏！」

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