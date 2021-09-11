傳美國考慮我代表處正名 趙怡翔：反映世界趨勢

民主進步黨「國安與兩岸情勢」系列座談會：東亞新變局─美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢，前駐美政治組組長趙怡翔受訪。（記者王藝菘攝）

2021/09/11 11:43

〔記者簡惠茹／台北報導〕針對金融時報報導，我國向美方提出更名駐美代表處為「台灣代表處」要求，美政府慎重考慮，且外交部長吳釗燮和國安顧問當地時間週五，在馬里蘭安那波利斯與美官員展開「特殊管道」會面。前駐美政治組長「口譯哥」趙怡翔今天表示，如果是事實的話，這反映世界趨勢，越來越多國家會把台灣視為台灣，也會更願意把台灣稱為台灣，這是全民樂見的。

民進黨中國事務部今天在台大校友會館舉行「國安與兩岸情勢」系列座談會，主題為「東亞新變局─美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」，邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、前駐美政治組長趙怡翔與民進黨連江縣黨部主委李問與談。

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會前趙怡翔接受媒體訪問時對此表示，台美本來有很多既有交流和溝通管道，他個人不進一步評論，留給外交部說明，更名的部分如果是真實的話，這反映世界趨勢，越來越多國家會把台灣視為台灣，也會更願意把台灣稱為台灣，這是全民樂見的。

趙怡翔指出，至於個別館處的更名，過去幾年都有看到中國積極地把台灣既有稱為中華民國和台灣的館處改為台北，如果有機會再調整回去，其實也符合我們維持現狀的作法。

媒體進一步提問，外界關心更名後兩岸可能更緊張，趙怡翔表示，尤其以他在美國的經驗，確實大大小小的事情中國都會出來反對，小到藝人稱呼過「我國」，大到台美合作交往，中國都會反對，所以大家不用大驚小怪，更名是該做的事情也符合台灣人民的期待。

而對於2022選戰布局安排，趙怡翔表示，選舉的事情他的立場向來很清楚，不會排除這個機會，但是要先清楚自己能對這個市民、都市和國家的貢獻在哪裡，如果確定有貢獻的位置他會仔細思考這個可能性，選區部份還言之過早。

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