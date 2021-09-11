疫情衝擊申請紓困量暴增 政院追加104億預算發放增至90萬人

疫情衝擊下急難紓困申請人數暴增，行政院追加104億元預算，發放急難紓困金人數估計增到90萬人，圖為本報資料照。（資料照）

2021/09/11 10:31

〔記者李欣芳／台北報導〕受到今年武漢肺炎本土疫情的衝擊，據悉今年申請急難紓困救助金的民眾暴增，至少有107萬人，行政院在日前向立法院提出的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，編列衛福部的急難紓困救助金追加預算104億8746萬5000元，預估經審查通過符合補貼資格的人數，將由原預計的47.5萬人增至90萬人。

知情官員今天上午受訪表示，今年因曾實施較長時間的全國三級警戒，因此對許多行業的衝擊更甚於去年，也因此需要申請政府急難救助金的民眾增多。

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官員表示，行政院長蘇貞昌今年5月28日宣布紓困 4.0 發放急難紓困金，以擴大照顧因工作受疫情影響，家庭生計受困等中低收入邊緣戶，符合資格者依家戶最低生活費標準計算，核發給每人急難紓困金1到3萬元，由於蘇院長指示從寬認定，衛福部因此簡化作業、主動撥款，包括去年申請沒過關或已過關者37萬人，這次都改為主動審查，使更多人可以獲得及時的協助與紓困，當然不是所有申請者都會過關，但實際審核過關者不少，因此才編列符合補貼資格的人數預估增至90萬人。

行政院向立法院提出紓困振興特別預算第4次追加預算案，總計1600億元，主要以振興為主，包含振興五倍券編列1206.9億元，部會加碼券編列約66億元；紓困預算部分編列137.8億元，主要用於辦理民眾急難紓困救助，以及辦理短期補習班、兒童課後照顧服務中心、運動事業員工薪資及營運成本補貼，辦理家庭經濟受疫情影響的大專校院學生紓困措施等。

防治預算則是追加189.1億元，多數用於提升檢驗量能、辦理防疫諮詢專線及設置社區篩檢站、辦理疫苗施打、施行病患隔離治療、辦理藥品採購等。

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