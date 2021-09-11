我國推動正名「台灣代表處」 外媒：拜登政府認真考慮

外媒透露美方認真考慮我國駐美機構更名為「台灣代表處」。（路透）

2021/09/11 07:15

〔即時新聞／綜合報導〕我國長期在中共打壓下推動國際正名，如今傳出拜登政府考慮同意讓我駐美代表處（駐美國台北經濟文化代表處）更名為「台灣代表處」。

《金融時報》報導，數名參與內部討論人士指出，華府「認真考慮」台灣將駐美代表處更名為台灣代表處的訴求，不但白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）表達贊成立場，在國家安全委員會和國務院亞洲事務局也獲得廣泛支持。

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報導提到，美方還沒做出最後決定，此更動也需要總統拜登簽署行政命令。台美官方都沒有對此消息做出回應，但中國駐美大使館表示「強烈反對美國與台灣任何官方互動。」

報導認為，更名成功將是蔡政府自2016年與中國外交抗衡的重大突破，因為2017至2019年，我在7個國家的駐外機構被迫拿掉「台灣」或「中華民國」字樣。

消息人士提到，台灣是在川普政府執政尾聲與華府討論更名事宜，並在拜登上任後於3月提出正式要求。正反方辯論上，爭議點在於更名的實際效益與承擔中國對台美關係惡化的風險是否成比例。

對此，德國馬歇爾基金會台灣專家格拉澤（Bonnie Glaser）認為，台美應該把力氣放在更有實質意義的行動上，例如強化台灣的維安，而不是在象徵意義上刺激中國。布希、川普政府的亞洲事務官員施萊佛（Randy Schriver）則說，美國應考慮台灣的訴求，「北京沒有什麼議題是不反對的，在這項要求上我們應給予台灣的朋友尊重。」

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