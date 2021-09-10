水保局簡報明霸克露橋沖毀原因 蘇貞昌震撼：提升土石流預警

行政院長蘇貞昌到水保局聽取水保局的土石流災害應變的簡報，指示水保局技研小組能災後分析判讀，朝致災前預測方向努力。（記者陳鳳麗攝）

2021/09/10 17:21

〔記者陳鳳麗／南投報導〕璨樹颱風變化快，行政院長蘇貞昌今天下午赴水土保持局了解土石流防災應變，對水保局以科技分析南橫明霸克露橋沖毀致災原因後，他認為，在土石流災害前預測更為重要，指示水保局提計畫送行政院，需要的設備機具、人力，行政院一定全力支持，盼很快能有預測致災情土石流發生的能力。

蘇貞昌在農委會副主委陳添壽陪同下，視察水土保持局土石流災害應變小組，聽取相關簡報，蘇貞昌對璨樹颱風走向變化很憂心，可能會蓋住整個台灣，擔心會造成災害，請水保局加強防災準備。

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水保局簡報土石流防災工作，負責技研小組的副總工程司陳振宇以衛星影像、AI科技分析南橫明霸克露橋沖毀致災原因，讓蘇貞昌頻呼「很震撼！」

陳振宇以多張衛星影像顯示，上月7日明霸克露橋遭沖毀，在11日取得衛星影像，分析發現上游有一處2009年莫拉克颱風造成的大崩塌，累積雨量2000毫米的超大豪雨沖刮崩塌土石，沖刷高達700萬方土方。

蘇貞昌對明霸克露橋沖毀後，崩塌地的衛星影像頻以「很震撼」形容，他認為，水保局很重要，若能將災後分析判讀往前推進到土石流發生前就能預測，就能減少人命和財產的損失，水保局就需要什麼機具設備和專業人力，提出計畫送行政院，一定全力支持。

水保局副局長王晉倫說，蘇院長的期許，水保局會努力，而要建立套預測系統，必須要有細部地表精細掃瞄的資料，並要有好的模式運算，及有精準判讀沖淤情形的人力，會就這幾部分討論，再提相關資料和計畫送行政院，另外，目前為臨時任務編組的技研小組，也會朝成為常設小組方向來努力。

水保局副總工程司陳振宇秀出明霸克露橋沖毀後，上游崩塌地7月、8月的變化圖，表示超大豪雨沖刷高達709萬方土方。（記者陳鳳麗攝）

水保局副局長王晉倫說，會朝行政院長的指示努力，再提相關資料和計畫。（記者陳鳳麗攝）

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