關指部下週參與漢光演習河防演練 李棟樑今率團慰勉官兵辛勞

軍友社理事長李棟樑今天慰訪陸軍關指部官兵。（圖：軍聞社提供）

2021/09/10 16:34

〔記者羅添斌／台北報導〕國軍漢光演習實兵演練將在下週舉行，陸軍關渡地區指揮部將進行淡水河防戰備任務演練，中華民國軍人之友社理事長李棟樑今日率敬軍團前往關指部慰勉官兵辛勞並提前祝賀秋節愉快，代表社會各界向官兵致上崇高敬意與謝忱。

關指部下週進行的淡水河防任務演練，預計將出動M60A3戰車丶雲豹甲車及各式砲車，在淡水河口進行操演，模擬敵軍部隊沿著淡水河意圖侵襲大台北，防衛部隊出動各式武器裝備擊退敵軍。

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李棟樑今天由陸軍司令徐衍璞上將、六軍團指揮官鍾樹明中將等人陪同下，前往陸軍關渡地區指揮部敬軍慰問，感謝官兵堅守崗位、戮力戰訓的付出。李棟樑親自率隊敬軍慰問已超過1300多場次，他今天在慰勉部隊時表示，感謝國軍官兵平日保家衛國的辛勤努力與付出，軍友社將持續扮演國軍與社會各界的橋樑，讓官兵們真切感受軍友社與社會各界的支持與鼓勵。

徐衍璞上將及李棟樑致贈官兵秋節慰問品後，關指部也回贈紀念品，感謝李棟樑對官兵的關懷與照顧；隨後，李理事長在離開營區前受到官兵的熱情歡送，他再次感謝官兵堅守崗位、守護家園，也提前祝賀官兵漢光演習順利、中秋節快樂。

陸軍司令徐衍璞上將致贈官兵秋節慰問品。（圖：軍聞社提供）

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