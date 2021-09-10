GCTF首度與斯洛伐克合辦 AIT孫曉雅：將與台日共訂標準與規範

外交部長吳釗燮（左上）、AIT處長孫曉雅（上中）、美國勞工部國際事務副次長李西婭（右上）、日本台灣交流協會代表泉裕泰（左下）、斯洛伐克經濟文化辦事處代表博塔文（下中）、勞動部長許銘春（下右）共同參與ＧＣＴＦ線上研討會。（外交部提供）

2021/09/10 16:23

〔記者吳書緯／台北報導〕台美日「全球合作暨訓練架構」（GCTF）首次與斯洛伐克合辦研討會，主題為「後疫情時期經濟復甦之未來工作」，為期2日的議程於今天落幕。美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）於閉幕致詞強調，將與台灣和日本等夥伴合作制訂相關標準和規範，以確保技術的運用符合倫理道德且尊重人權。

美國在台協會今天表示，美國在台協會與我國外交部、勞動部、日本台灣交流協會及斯洛伐克經濟文化辦事處9日至10日共同舉辦2021年全球合作暨訓練架構線上國際研討會（vGCTF），主題為「COVID-19後疫情時期經濟復甦之『未來工作』」。

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美國在台協會指出，這是「全球合作暨訓練架構」（GCTF）自2015年成立以後，第一場聚焦於人工智慧（AI）和勞動政策的GCTF研討會，也是美國勞動部和台灣勞動部首次參加GCTF研討會，本次研討會為勞工監管機構及政策專家提供了一個平台，讓彼此能共同討論人工智慧對後疫情勞動市場的影響，分析新興科技如何影響職業安全和健康，並與其他與會專家建立人脈。

孫曉雅於閉幕致詞強調，當監管機構和政府單位考慮制訂應對新興挑戰的政策時，美國認為應採取透明開放、以共識為基礎，並由私部門主導的方式，來為人工智慧等新興技術擬定標準，如此才能制訂出符合技術開發需求、獲得民眾信任，且反映美國價值觀的標準。

孫曉雅表示，美國將與台灣和日本等夥伴合作制訂相關標準和規範，以確保技術的運用符合倫理道德且尊重人權。

孫曉雅也讚許，作為高科技全球供應鏈的關鍵節點，台灣在制訂勞動市場規範、滿足當代勞動現況方面，處於領先的地位，希望藉由這場研討會，強化台灣在此關鍵議題作為合作夥伴的價值。

此外，外交部長吳釗燮則在開幕致詞表示，保障人權及改善勞動環境，均明文載於我國憲法，台灣政府也致力為勞工改善工作條件，以符合國際標準。台灣更採取多元方式對勞動治理做出貢獻，並與美國、歐盟、菲律賓及印尼等國建立定期對話或互訪交流。

吳釗燮表示，台灣也透過亞太經濟合作（APEC）人力資源發展工作小組等多邊機制，討論APEC所有經濟體關切的勞動議題。

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