台宏邦交拉警報？ 外交部：中國破壞我國邦交「無所不用其極」

宏都拉斯總統候選人卡斯楚（Xiomara Castro）宣布，若當選將與中國建交。（取自卡斯楚推特）

2021/09/10 15:51

〔記者吳書緯／台北報導〕我國中美洲友邦宏都拉斯將於11月舉行總統大選，主要反對黨稱若贏得大選，將與中國建交，國內媒體報導未具名「涉外人士」稱，若反對黨獲勝，斷交機會比不斷交的可能性高；外交部今表示，中國政府長期破壞友邦與我國關係無所不用其極，近期更利用宏國選舉製造爭議性化期和我國與宏國邦交不穩假象，企圖壓縮我國對外空間。

宏都拉斯將於11月28日舉行總統大選，共有15組候選人正式登記參選，由宏都拉斯前總統齊拉亞（Manuel Zelaya）領導的左翼反對黨「自由重建黨」，今年2度推舉齊拉亞的妻子秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）參選；卡斯楚5日表示，她若當選將下令就內外債進行國際審計，並加以調整，並會「立即與中國建立外交和商務關係」；此番言論也引發各界關注。

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針對媒體報導台灣與宏都拉斯邦交恐生變，外交部今表示，尊重個人言論的權利與自由，但對於相關臆測沒有評論。

外交部重申，宏都拉斯是我國在中美洲的重要友邦，兩國建交80年以來關係穩固友好，台灣在宏國推動各項裨益民生的合作計畫，普遍獲得宏國人民和政府的支持與肯定。

外交部說，中國政府長期以來破壞友邦與我國關係無所不用其極，未曾稍歇，近期更利用友邦進行民主選舉時製造爭議性話題及我國與宏國邦交不穩的假象，企圖壓縮我國對外工作空間，對此表達嚴重的不滿與抗議。

最後，外交部強調，面對中國對我國外交工作蠻橫打壓，外交部與我駐宏都拉斯大使館將持續密切注意，並以具體行動展現我國對宏國經社發展的協助，爭取宏國朝野各界對台灣的支持，深化兩國邦誼。

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