「璨樹」逼進蘇貞昌視察防汛 王惠美爭取到2.2億治水經費

行政院長蘇貞昌今視察彰化縣鹿港逕流分擔治水計畫案。（記者張聰秋攝）

2021/09/10 16:18

〔記者張聰秋／彰化報導〕強颱「璨樹」進逼，行政院長蘇貞昌今天中午南下彰化視察鹿港溪整治成效和防汛整備，彰化縣長王惠美爭取治水經費，提出全國第1個立體防洪計畫，長遠改善彰化縣知名風景區「鹿港老街」淹水問題，蘇貞昌爽快答應，指示隨行的秘書長、經濟部、水利署官員，加速動作規劃設計和補助2.2億元經費，以鹿港鎮洛津國小的操場，作為全國第1個鹿港逕流分擔實施計畫的工程，一次解決蓄水防洪、地下停車場、操場運動共3件事情。

蘇貞昌聽取過經濟部長王美花等人簡報後，致詞表達其想法和個法，他以國、台語對著縣長王惠美說，縣長提的計畫，過去台北汐止淹水、治水經驗，概念他很行、也很懂，地方要治水也要停車場更要操場，趁著水利署推動治水機會，一次解決3種問題，中央要幫忙地方，就不能過於省錢、捨不得花，要花錢就是要一次解決事情。

請繼續往下閱讀...

蘇貞昌說，其實工程多挖一層或許可行，地方要停車場沒錢，拿水利署的錢做地方停車場，形同「用我的土，去糊你的牆壁」（台語），既然要糊就要糊得水水水，千萬不能淹一次全部都沒了，否則會被罵翻，趁做操場的機會做地下停車場又開挖蓄洪池，這是很高明的一次3個問題同時解決。

蘇貞昌轉身瞧著王惠美說，地方要3項一次做，他知道她（指王惠美）想要討什麼，他聽得懂啦！旋即，蘇貞昌對王惠美說免煩惱啦！地方需要建設也確實可以造福地方，他支持更同意。

王惠美原本坐著聆聽院長致詞，越聽越高興，起身鼓掌，感謝中央全力相挺，更說，真的可以根本解決地方的問題。

蘇貞昌補充說，鹿港老街是彰化縣最有名的地標，王美花部長是彰化的女兒，看著彰化的改變有成，他對於淹水到治水特別有感，當年汐止大淹水，幾乎初一、初十五就來一次，不用等下大雨，當時治水成功就是現在的秘書長，如今汐止都不會淹水，就是治水有功，彰化縣政府要把學校操場變停車場再變成蓄洪池，這是最新的想法，日本等國外已有成功的案例，確實花那麼多錢，如果只蓋一個停車場「一次淹水全部泡湯」，絕對會被罵死，地方提出一個工程做3種項目好比潛水艇的概念，要如何讓潛水艇發揮最大功能，請規劃設計要設想周到，一次到位。

王惠美說，鹿港溪是鹿港的母親之河，選定洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程，這是全國第1個公有土地開發成兼顧停車與蓄洪池雙用途的案例，總經費3億元，經濟部水利署擬補助2.2億元，原本停車場機電還需8000萬元經費，很謝謝院長答應經費將會一次到位，相信對鹿港市區遇雨則淹的問題有所幫助。

彰化縣鹿港鎮洛津國小操場，將作為全國第一個逕流分擔實施計畫的基地。（記者張聰秋攝）

彰化縣長王惠美、立委陳秀寶、前縣長魏明谷（由左而右），聆聽蘇貞昌對彰化提出治水計畫的看法。（記者張聰秋攝）

鹿港溪整治後變得很不一樣。（記者張聰秋攝）

洛津國小操場設置地下停車場兼蓄洪池工程，這是全國第1個公有土地開發成兼顧停車與蓄洪池雙用途的案例，總經費3億元，經濟部水利署擬補助2.2億元。（縣府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法