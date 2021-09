台日勾挽情！勾挽日本所長 陳其邁説學生時代偷看這本漫畫

陳其邁(左)仿效看板,手挽日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次。(記者黃旭磊攝)

2021/09/10 14:46

〔記者黃旭磊/高雄報導〕「台灣人不會忘記在疫情艱困時刻,日本送來疫苗」,高雄市長陳其邁仿效漫畫看板,手挽日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次感謝疫苗捐贈,還透露學生時代在課堂偷看「城市獵人」。

陳其邁今天與日本京都市長門川大作透過視訊簽署「高雄協定書」後,與加藤英次來到駁二C7倉庫參加台日友情Always Here , Now in TAKAO畫展,現場展出107名日本漫畫同人「感謝台灣」手稿,陳其邁手繪大愛心寫「感謝日本」,加藤則寫下「日台友情、感謝台灣」。

我國插畫家「氫酸鉀」手繪大型「高而雄之」及「振武館」眾人駐足,而畫展入口有台日友好勾腕看板,陳其邁在旁人簇擁下,仿效男女動作勾住加藤英次,2人顯得有些尷尬,之後笑容滿面表達堅定友誼。

陳其邁説,台灣Covid-19疫情嚴峻時,日本連續捐贈340萬劑疫苗,這份雪中送炭、患難見真情,台灣人民一定會永遠記得。

陳其邁還回憶,漫畫讓台日友誼更加牽絆,學生時期書桌上放教科書、抽屜中就放漫畫,那個時候沒網路就看漫畫,說得出作品City Hunter(城市獵人)就不小心透露年齡,而現代年輕人比較喜歡描繪珍珠奶茶、炸雞排表達感謝。

台日勾挽情誼。(記者黃旭磊攝)

日本同人漫畫勾起陳其邁(左)回憶。(記者黃旭磊攝)

陳其邁説,學生時代在課堂偷看「City Hunter」。(記者黃旭磊攝)

