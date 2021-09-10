台日勾挽情！勾挽日本所長 陳其邁説學生時代偷看這本漫畫
2021/09/10 14:46
〔記者黃旭磊／高雄報導〕「台灣人不會忘記在疫情艱困時刻，日本送來疫苗」，高雄市長陳其邁仿效漫畫看板，手挽日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次感謝疫苗捐贈，還透露學生時代在課堂偷看「城市獵人」。
陳其邁今天與日本京都市長門川大作透過視訊簽署「高雄協定書」後，與加藤英次來到駁二C7倉庫參加台日友情Always Here , Now in TAKAO畫展，現場展出107名日本漫畫同人「感謝台灣」手稿，陳其邁手繪大愛心寫「感謝日本」，加藤則寫下「日台友情、感謝台灣」。
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我國插畫家「氫酸鉀」手繪大型「高而雄之」及「振武館」眾人駐足，而畫展入口有台日友好勾腕看板，陳其邁在旁人簇擁下，仿效男女動作勾住加藤英次，2人顯得有些尷尬，之後笑容滿面表達堅定友誼。
陳其邁説，台灣Covid-19疫情嚴峻時，日本連續捐贈340萬劑疫苗，這份雪中送炭、患難見真情，台灣人民一定會永遠記得。
陳其邁還回憶，漫畫讓台日友誼更加牽絆，學生時期書桌上放教科書、抽屜中就放漫畫，那個時候沒網路就看漫畫，說得出作品City Hunter（城市獵人）就不小心透露年齡，而現代年輕人比較喜歡描繪珍珠奶茶、炸雞排表達感謝。