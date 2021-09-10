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    質疑離岸風電國產化跳票 國民黨團：每年多付450億元

    立法院國民黨團今天召開「離岸風電國產化全面跳票、蔡政府出來面對」記者會。（國民黨團提供）

    立法院國民黨團今天召開「離岸風電國產化全面跳票、蔡政府出來面對」記者會。（國民黨團提供）

    2021/09/10 13:36

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院國民黨團今天召開「離岸風電國產化全面跳票、蔡政府出來面對」記者會，國民黨團質疑，蔡政府計畫扶植國產化政策一再跳票，根本就是打著國產化的口號高價購電，保證收購價20年下來，人民必須多付9100億元，每年多付450億元。

    國民黨團總召費鴻泰指出，離岸風電這塊大餅分為2大部分，一是國產化的部分，政府每度電以5.8元或5.5元購買，占所有離岸風電躉購的3分之2，另外3分之1完全以競標方式進行，由國外廠商興建，政府以2.2元躉購。萬一國產化部分是「假的」，保證收購20年下來，人民必須多付9100億元，每年多付450億元電價。

    費鴻泰強調，除世紀鋼之外，另外一家離岸風電廠商「興達海基」，昨有媒體報導指出，這家公司是由中鋼百分之百轉投資，而在彰化外海東南及西南風場由外商沃旭公司得標，明年底前必須完成111支離岸風電，其中的56座由「興達海基」承作，到目前為止只交出1支，換句話說，完成1支風電需要13個月，明年底要完成另外的110支，根本就是不可能的任務；眼見完成數無法依約達成，近期沃旭砍單興達海基，砍單後的後續興建又從何而來？

    黨團副書記長洪孟楷說，國民黨團連續3週持續召開離岸風電國產化弊端記者會，到目前為止完全看不到相關單位對外公開說明，解除國人的疑慮。國民黨團提出3大問題：誰要為離岸風電錯誤的時程規劃負責？國產化未達標躉購收購電價不應調整？巨額電價差額要全民為錯誤政策買單？國民黨團絕對會追到底。

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