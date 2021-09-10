日食解禁被政治化 謝長廷：部分勢力想分裂台日關係

駐日代表謝長廷。 （資料照）

2021/09/10 12:43

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕駐日代表謝長廷今天在《產經新聞》連載中的訪談錄「話的肖像畫」中再提福島等5縣食品進口解禁被政治化的問題，他表示，有部分勢力想要分裂台灣與日本的密切關係，不僅食品，接受日本政府無償提供疫苗、或是福島核一廠處理廢水排入海洋等，都不斷地遭受到強烈批評。他並指出，如不對科學根據薄弱胡亂批評的勢力更加提高警戒，將會在對日態度上陷入與中國相同的立場，或許就中了中國的對日戰略計謀。

謝長廷在產經連載的訪談錄今天推出第10篇，談及台灣禁止福島等日本食品進口的問題，謝長廷表示，2018年11月由在野黨國民黨主導舉辦的公民投票結果，贊成繼續禁止進口佔多數。反對解禁派將福島縣等日本食品貼上「核食」標籤，讓人覺得是遭受輻射汙染的食材，也流傳一些假消息。

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謝長廷強調，他一直主張應該基於科學根據，進行正確的食品安全檢查解決此問題。這需要的是理性判斷，讓問題政治化，也會給台日關係的順利發展帶來陰影。但確實有部分勢力想要分裂台灣與日本的密切關係。不僅食品，接受日本政府無償提供新冠疫苗、或是福島第一核電廠處理廢水排入海洋等，都不斷地遭受到強烈批評。

台灣與日本皆是以安全、安心為第一優先，要符合一定的基準是理所當然的事。但若是為政治目的，意圖分裂台日則非常危險。如不對科學根據薄弱胡亂批評的勢力更加提高警戒，將會在對日態度上陷入與中國相同的立場，或許就中了中國的對日戰略計謀。

謝長廷指出，2018年公民投票結果必須遵守的期限已經過了，現在正進行重新檢討。震災發生當初，全世界有超過50個國家與地區禁止福島縣等食品進口，但在經過10年後，依然繼續禁止進口僅剩極少數的中國與香港、澳門，韓國等，台灣也在其中。

他表示，自己在東京白金台的代表處附近超市都有買福島縣產蔬菜等來吃，並將產地標籤清楚的照片投稿在社群媒體上。他要表達的是，這絕不是反對派仍繼續主張之「核食」，無輻射汙染的福島縣產食品是「福食」之訴求。台灣於農曆春節的擺飾中，常用「福」這個字。每個人都衷心盼望「福來」。當然人們的健康為最優先，但是理性、正確的判斷非常重要，必須要超越政治上的困難，盡快解決。

謝長廷還表示，並非基於科學根據而是情緒性地反對解除禁止進口，也會傷害東北災區民眾的感情。為讓台日在地震等自然災害時相互支援所形成之「善的循環」能確實轉動，他會盡全力處理此事。

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