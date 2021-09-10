游錫堃：台灣要好 應有更多政黨輪替

立法院長游錫堃表示，台灣要好，應該要有更多政黨可以輪替。（記者劉信德攝）

2021/09/10 11:03

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院長游錫堃接受媒體專訪，表示台灣要好，應該要有更多政黨可以輪替；對此，游錫堃今受訪表示，政黨輪替在民主國家來講，是非常正常的現象，雖然他是民進黨人，但是「我不會寄望民進黨永久執政」，希望現在的在野黨，都變成台灣的忠誠反對黨，趕快也有力量促成政壇輪替，讓台灣政黨政治進入常軌。

游錫堃今天上午召集朝野黨團協商研商「第10屆第4會期開議日」相關事宜，進入會議室前接受媒體專訪，被問到近期媒體專訪提出的「政黨輪替」說法，游錫堃做出上述表示。

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媒體又問，是希望民進黨被政黨輪替？游錫堃說，不是這樣講，因為這是人民的選擇，「不是我能夠決定」，他只是說，站在國家整體利益的立場，應該要讓政黨政治常態化。

媒體追問，難道是覺得現在的在野黨不夠有力又或是行為無法得到民眾認同？游錫堃表示，最主要是「國家認同」，一般的民眾最關心的就是國家認同，而但是最核心的當然是我們自由、民主的核心價值。

游錫堃期待，未來在台灣的任何一個政黨，他不管是在執政後所變成在野黨，都是認同台灣以台灣主體性去思考，當他變成在野黨的時候，他會變成台灣國家的忠誠反對黨。

針對國民黨在新會期揚言有所動作，游錫堃說，這個會期一共有四個預算案跟一個決算案，還有人事同意權案等等，所以工作非常繁重，希望各政黨能以國家為最終的思考，齊心協力把的這會期順利完成。

對於2022年縣市長選舉，民進黨的黨內派系「正國會」拋出縣市長無論連任與否，全面初選的提議；身為正國會創辦人的游錫堃表示，他已經不參加正國會的活動很久了，也不介入黨務。

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