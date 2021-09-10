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    首頁　>　政治

    日本對台政策漸趨清晰 綠委郭國文倡日版「台灣旅行法」

    台灣日本研究院成立大會暨國際論壇，今日在政治大學達賢圖書館羅家倫講堂舉行，立委郭國文出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

    台灣日本研究院成立大會暨國際論壇，今日在政治大學達賢圖書館羅家倫講堂舉行，立委郭國文出席致詞。（記者叢昌瑾攝）

    2021/09/10 10:17

    〔記者楊丞彧／台北報導〕今天是「台灣日本研究院」成立大會，總統蔡英文也以書面賀電方式祝賀，亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文親自出席發表致詞時表示，自民黨總裁選舉結果出爐後，盼能邀集友台議員，訂定日本版的「台灣旅行法」，讓兩國交流有依據且能更順暢。

    郭國文表示，日本對台政策已經從過去模糊轉變為逐漸清晰，日本政壇從首相菅義偉、副首相麻生太郎以及防衛大臣岸信夫等政要，都不斷強調台灣安全的重要性，最主要的因素是兩個對外因素，也就是中國不斷對外擴權的結果。

    郭國文提到，當年美國前總統柯林頓時期提出安保修正時，當時各方著重在「事態」而非地理位置，對於台海是否包含在內，雖有被提及但非主流；而現在，日本政壇重量級政要，無不強調台灣的重要性，地理位置的重要性取而代之占上風。

    郭國文表示，台日間的友情除了在一次又一次的天災出現時互相幫助的情感，以及社會認同之外，李登輝前總統生前的努力，也對台日關係帶來結構性的改變。郭國文表示，希望能找友台的議員提出日本版的「台灣旅行法」，讓不同部門間的交流更為順暢。現在最重要的是希望自民黨總裁選舉順利，讓親台政權延續下去。

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