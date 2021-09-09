柯指轉型正義順序要對 林穎孟嗆連波蘭車尾燈都看不到

柯文哲（見圖）今稱波蘭前總統華勒沙教他「轉型正義是解決現在問題避免再發生，再追究過去責任，順序要對」，台北市議員林穎孟打臉說，學術文獻找不到華勒沙這樣公開發言，柯連波蘭車尾燈都看不到。（資料照）

2021/09/09 19:58

〔記者郭安家／台北報導〕促轉會要求中正紀念堂移除蔣介石銅像；台北市長柯文哲今天於防疫記者會表示強調順序要對，但台北市議員林穎孟批，柯記者會上稱波蘭前總統華勒沙教他「轉型正義是解決現在問題避免再發生，再追究過去責任，順序要對」，林打臉說，學術文獻找不到華勒沙這樣公開發言，柯連波蘭車尾燈都看不到。

林穎孟說，不知道柯市長有沒有研讀過轉型正義國際中心（ICTJ）資料，中心指轉型正義4個工作，且不可互為替代方案，包含咎責、真相調查、賠償、法律與機構改革；曾任南非憲法法院大法官及國際刑事法院首席檢察官的理查・葛斯東（Richard Goldstone）來台灣曾表示，「時間是敵人，不是朋友」，指轉型正義工作是和時間賽跑，證據和證人逐漸消逝。

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她批，到目前為止，北市內連1年內移除兩蔣銅像都說不出口，只鄉愿表示「時間到了自然會消失」；柯只會說台北有好多中國路名要改，但民眾當真後，柯便扯比修憲還難；而六張犁公墓政治受難者園區，還沒有整理好、動線困難、無文字導覽，柯市長連一句屁話都沒說過。

林穎孟說，柯文哲今天在記者會說波蘭前總統華勒沙教他：「轉型正義是解決現在問題避免再發生，再追究過去責任，順序要對」；林說，學術文獻找不到華勒沙這樣公開發言，柯是否藉由華勒沙來偷渡自身「現在好好的，管它過去幹嘛」的概念。她說，轉型正義拖越久，人事機構改革也會更困難，柯這番言論，顯然與轉型正義工作原則相違。

林穎孟說，華勒沙在波蘭是爭議人物，也是波蘭共產黨線民、「抓耙子」；但退一萬步，柯市長就算沒有超譯華勒沙，該轉型正義見解，顯然與轉型正義國際中心的原則衝突，而柯只選擇了自己想聽的意見，顯然並不把國際原則放在心上。

林穎孟說，柯市長對轉型正義的理解，恐怕根本如自己金句所言，「我佛慈悲阿彌陀佛平安喜樂」，自己根本沒有仔細研究，沒有搞懂，連波蘭的車尾燈都看不到，還敢嘴台灣人要參考波蘭；要嘴轉型正義，先把台北市自己的這些市政做好再說啦！

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