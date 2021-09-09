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    立法院明協商開議日 柯建銘呼籲朝野理性面對

    民進黨立法院黨團總召柯建銘說，如果明天協商有共識，立法院最快可能於17日開議，呼籲朝野理性面對，在野黨不能毫無節制杯葛。（資料照）

    民進黨立法院黨團總召柯建銘說，如果明天協商有共識，立法院最快可能於17日開議，呼籲朝野理性面對，在野黨不能毫無節制杯葛。（資料照）

    2021/09/09 20:35

    〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院第10屆第4會期開議日尚未確定，明天（10日）將展開朝野協商，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，如果明天協商有共識，最快可能於17日開議；而立法院會有攻防，呼籲朝野理性面對，在野黨不能毫無節制杯葛。

    對於下會期開議時間，立法院長游錫堃日前發出開會通知，訂於明天上午10點召集朝野黨團。柯建銘今天指出，希望明天的協商能單純化來談開議日期，如果朝野有共識，最快就是17日開議，如果沒有結論就要召開談話會在院會處理。

    柯建銘說，立法院會有攻防，但不能毫無節制的杯葛，沒有邏輯的對抗對國民黨不一定有利，希望一切能按照程序走，呼籲朝野理性面對。

    國民黨組戰鬥藍 「黨主席選舉結束是分裂的開始」

    對於中廣董事長趙少康籌組「戰鬥藍」，柯建銘則認為，這是國民黨自己的事，對民進黨怎麼會有影響？但是分越多掛，整合起來就會越麻煩，當國民黨主席選舉結束，也代表國民黨分裂的開始。

    陳明文認為對單一縣市修法不妥 「會找時間溝通」

    此外，針對新竹市長林智堅日前提出新竹縣、市合併升格議題，而民進黨立委陳明文認為對單一縣市修法不妥，應有全國一致的行政區劃與國土規劃。柯建銘則說，林智堅有打電話跟陳明文溝通、尋求支持，他自己也會找時間與陳明文溝通。

    柯建銘指出，新竹縣、市合併升格是以城市發展為考量，絕對不是選舉輸贏問題，更何況從選舉結構來說，不見得對民進黨有利，而是為了城市發展的綜合性規劃，包含水源、交通到垃圾都需要共同處理。

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