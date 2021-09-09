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    搶票？江啟臣與洪秀柱子弟兵對話 大讚柱柱姊培育青年人才

    國民黨主席江啟臣（右）出席「藍與青年們客廳沙龍」，和黨內青年代表對談。（記者廖振輝攝）

    國民黨主席江啟臣（右）出席「藍與青年們客廳沙龍」，和黨內青年代表對談。（記者廖振輝攝）

    2021/09/09 20:10

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席江啟臣今晚出席「藍與青年們客廳沙龍」活動，主辦單位原本安排前主席洪秀柱與江啟臣同台，與黨內年輕人對話，但洪秀柱以行程安排在南部為由沒有出席，改派子弟兵、前國民黨副秘書長張雅屏與會，江啟臣極力推崇洪秀柱培育青年人才，肯定張雅屏是洪秀柱任內培育青年人才的負責人，可謂「重要始祖」，頗有爭取洪系票源的味道。

    江啟臣還在臉書上發文說，青年改革一直以來都是他任內非常在乎也高度重視的一環，過去洪秀柱的「武林計畫」青年培育政策廣受好評，為國民黨帶來嶄新的一代，「作為後輩的我，一方面很慶幸有這麼好的借鏡對象，另一方面又備感承先啟後的壓力。」

    江啟臣在「藍與青年們客廳沙龍」活動上說，他特別感謝洪秀柱在過去幾年幫國民黨規劃青年培育計畫，2018年的9合1選舉，國民黨青年參選人才會有8成5的上壘率，這個成績非常厲害，雖然很多人認為2018年的大環境對國民黨有利，但如果沒有做好準備，就算機會來了也沒用，因此他非常感謝洪秀柱，而且洪秀柱任內也是國民黨非常辛苦的時候。

    江啟臣還說，洪秀柱非常注重年輕人才的培養，啟動培育青年人才的「武林計畫」，但他認為，國民黨在年輕化、世代傳承的工作，仍有很大的努力空間，去年他參加黨主席補選時，國民黨40歲以下的黨員比例不到3％，因此未來黨主席必須投入青年工作。

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