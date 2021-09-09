為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    日副防相：「日本把台灣和平當自己的事」 趙立堅跳腳回應了

    中國外交部發言人趙立堅（見圖）表示強烈不滿和堅決反對，痛批日副防相發言「極其荒謬」。（歐新社檔案照）

    中國外交部發言人趙立堅（見圖）表示強烈不滿和堅決反對，痛批日副防相發言「極其荒謬」。（歐新社檔案照）

    2021/09/09 19:26

    〔即時新聞／綜合報導〕國策研究院昨（8日）舉辦「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會，日本防衛副大臣中山泰秀指出，「日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當作別人的事」；中國外交部發言人趙立堅今（9日）表示強烈不滿和堅決反對，痛批「極其荒謬」。

    中山泰秀昨天強調台灣與日本「是兄弟、家人，台灣有事就是日本有事」，更形容日本與台灣就像「鼻頭到嘴巴」的距離，若台灣有事就是日本有事，因此「日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當作別人的事」，還提到美國將重心擺到亞太以維持區域穩定，特別是台海情勢。接下來自民黨總裁和眾院改選，台灣議題將成焦點，自民黨一定得選出適合的人才行。

    中國外交部發言人趙立堅今在例行記者會表示，「這個日本政客發表的涉台言論極其荒謬，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經向日方提出嚴正交涉」，中方認為中山泰秀的這番話「是十分危險」，趙聲稱「在台灣問題上，日本對中國人民負有歷史罪責，更應謹言慎行」。

    趙立堅不忘老調重彈，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」，中方呼籲日本政府「停止干涉中國內政」。

    日本防衛副大臣中山泰秀（見圖）指出，「日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當作別人的事」。（取自日本防衛省臉書）

    日本防衛副大臣中山泰秀（見圖）指出，「日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當作別人的事」。（取自日本防衛省臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    日副防相中山泰秀：台灣有事就是日本有事
    2021/09/09 05:30

    日副防相中山泰秀：台灣有事就是日本有事
    習近平2022~2027年加重對台施壓 佐藤正久：日美台合作刻不容緩
    2021/09/08 11:33

    習近平2022~2027年加重對台施壓 佐藤正久：日美台合作刻不容緩

    最具潛力地段 富宇上城擁抱綠海景觀
    日本防衛副大臣挺台抗中！林俊憲精闢分析：新時代即將到來
    2021/06/29 18:30

    日本防衛副大臣挺台抗中！林俊憲精闢分析：新時代即將到來
    中國威脅與日俱增 日本防衛副大臣：必須保護台灣
    2021/06/29 06:51

    中國威脅與日俱增 日本防衛副大臣：必須保護台灣
    日本副防相：想了解拜登對台灣政策 盼美日同盟更強化
    2020/12/10 15:13

    日本副防相：想了解拜登對台灣政策 盼美日同盟更強化
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播