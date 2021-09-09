日副防相：「日本把台灣和平當自己的事」 趙立堅跳腳回應了

中國外交部發言人趙立堅（見圖）表示強烈不滿和堅決反對，痛批日副防相發言「極其荒謬」。（歐新社檔案照）

2021/09/09 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕國策研究院昨（8日）舉辦「台日2+2對話與台日中三角關係」座談會，日本防衛副大臣中山泰秀指出，「日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當作別人的事」；中國外交部發言人趙立堅今（9日）表示強烈不滿和堅決反對，痛批「極其荒謬」。

中山泰秀昨天強調台灣與日本「是兄弟、家人，台灣有事就是日本有事」，更形容日本與台灣就像「鼻頭到嘴巴」的距離，若台灣有事就是日本有事，因此「日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當作別人的事」，還提到美國將重心擺到亞太以維持區域穩定，特別是台海情勢。接下來自民黨總裁和眾院改選，台灣議題將成焦點，自民黨一定得選出適合的人才行。

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中國外交部發言人趙立堅今在例行記者會表示，「這個日本政客發表的涉台言論極其荒謬，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已經向日方提出嚴正交涉」，中方認為中山泰秀的這番話「是十分危險」，趙聲稱「在台灣問題上，日本對中國人民負有歷史罪責，更應謹言慎行」。

趙立堅不忘老調重彈，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力」，中方呼籲日本政府「停止干涉中國內政」。

日本防衛副大臣中山泰秀（見圖）指出，「日本會把台灣的和平穩定當作自己的事，不可能當作別人的事」。（取自日本防衛省臉書）

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