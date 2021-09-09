為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    張亞中主張國共簽和平備忘錄 陸委會：非經政府授權不得簽署

    對於國民黨是否可以與中共簽署和平備忘錄？陸委會副主委李麗珍強調，非經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署，違者可依法處罰。（陸委會提供）

    對於國民黨是否可以與中共簽署和平備忘錄？陸委會副主委李麗珍強調，非經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署，違者可依法處罰。（陸委會提供）

    2021/09/09 18:09

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨主席參選人張亞中主張，國民黨應與中共簽署「兩岸和平備忘錄」，承認兩岸同屬整個中國，共同承諾不分裂整個中國主權。針對國民黨是否可以與中共簽署和平備忘錄？陸委會副主委李麗珍今日強調，非經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署，違者可依法處罰。

    李麗珍表示，有注意到有關人士提出說要洽談兩岸和平備忘錄的這些主張，根據兩岸條例第5條之1、第79條之3規定，非經陸委會或該主管機關的授權，不得與對岸簽署涉及公權力或是政治議題的協議，違反規定者可依法加以處罰。要提醒任何沒有經過人民授權監督，以及政府對政府的政治協商，都違反民主原則，違反台灣的主流民意。

    此外，對於國民黨主席參選人朱立倫日前說，九二共識、一中各表的精神是求同存異，他希望能進一步到「求同尊異」，這絕不是退步，相互尊重後，才可能化異求同。李麗珍回應，有注意國民黨主席選舉對於兩岸政策的討論，要強調的是九二共識，在北京當局定義之下，並沒有台灣的生存空間，所以台灣民意沒有接受，而且產生很多的質疑。

    李麗珍指出，希望在野黨在討論兩岸政策，推動兩岸交流的時候，能夠理解台灣多數民意，還有台灣民眾對兩岸關係發展的堅持，也應該要去正視中共當局對台灣壓迫的一個事實。我們要重申，捍衛國家主權還有台灣民主、自由的立場始終是一貫的。要再次呼籲北京當局，要認真思考「和平、對等、民主、對話」這個兩岸互動的關鍵，唯有尊重台灣的民意，務實的溝通、化解分歧，才會有助於兩岸健康、正常的交流，還有保障民眾的福祉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    批另三位黨主席候選人默不吭聲 張亞中再提倒扁運動往事
    2021/09/09 11:58

    批另三位黨主席候選人默不吭聲 張亞中再提倒扁運動往事
    出席蔡英文「論文門」記者會 張亞中：當選後用全黨之力查到水落石出
    2021/09/09 11:19

    出席蔡英文「論文門」記者會 張亞中：當選後用全黨之力查到水落石出

    富蘭克林推第二款理財機器人 年底前0手續費
    哪來的？被問國民黨財務怎麼辦 張亞中掏支票稱有500萬美金
    2021/09/08 16:43

    哪來的？被問國民黨財務怎麼辦 張亞中掏支票稱有500萬美金
    國民黨看國慶主視覺：再度讓國號國旗被消失 腰斬中華民國歷史
    2021/09/08 14:54

    國民黨看國慶主視覺：再度讓國號國旗被消失 腰斬中華民國歷史
    國民黨兩岸政策 趙少康批朱立倫、江啟臣都只能打「保守牌」
    2021/09/07 12:17

    國民黨兩岸政策 趙少康批朱立倫、江啟臣都只能打「保守牌」
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播