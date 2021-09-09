張亞中主張國共簽和平備忘錄 陸委會：非經政府授權不得簽署

對於國民黨是否可以與中共簽署和平備忘錄？陸委會副主委李麗珍強調，非經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署，違者可依法處罰。（陸委會提供）

2021/09/09 18:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國民黨主席參選人張亞中主張，國民黨應與中共簽署「兩岸和平備忘錄」，承認兩岸同屬整個中國，共同承諾不分裂整個中國主權。針對國民黨是否可以與中共簽署和平備忘錄？陸委會副主委李麗珍今日強調，非經陸委會或主管機關授權，不得與對岸簽署，違者可依法處罰。

李麗珍表示，有注意到有關人士提出說要洽談兩岸和平備忘錄的這些主張，根據兩岸條例第5條之1、第79條之3規定，非經陸委會或該主管機關的授權，不得與對岸簽署涉及公權力或是政治議題的協議，違反規定者可依法加以處罰。要提醒任何沒有經過人民授權監督，以及政府對政府的政治協商，都違反民主原則，違反台灣的主流民意。

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此外，對於國民黨主席參選人朱立倫日前說，九二共識、一中各表的精神是求同存異，他希望能進一步到「求同尊異」，這絕不是退步，相互尊重後，才可能化異求同。李麗珍回應，有注意國民黨主席選舉對於兩岸政策的討論，要強調的是九二共識，在北京當局定義之下，並沒有台灣的生存空間，所以台灣民意沒有接受，而且產生很多的質疑。

李麗珍指出，希望在野黨在討論兩岸政策，推動兩岸交流的時候，能夠理解台灣多數民意，還有台灣民眾對兩岸關係發展的堅持，也應該要去正視中共當局對台灣壓迫的一個事實。我們要重申，捍衛國家主權還有台灣民主、自由的立場始終是一貫的。要再次呼籲北京當局，要認真思考「和平、對等、民主、對話」這個兩岸互動的關鍵，唯有尊重台灣的民意，務實的溝通、化解分歧，才會有助於兩岸健康、正常的交流，還有保障民眾的福祉。

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