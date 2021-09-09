台灣藝人被迫政治表態 陸委會：中國文革式獵巫

在中國的台灣藝人被迫須做政治表態。陸委會副主委李麗珍今批評，對台灣藝人進行文革式獵巫，顯示中國影視環境嚴重受意識形態框限。（陸委會提供）

2021/09/09 17:36

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共近期不斷主張「共同富裕」要求三次分配，在中國發展的藝人張鈞甯近日也因碩士論文使用「我國」兩字，慘遭小粉紅言論審查，逼得須做政治表態。陸委會副主委李麗珍今批評，對台灣藝人進行文革式獵巫，顯示中國影視環境受意識形態的框限嚴重。

李麗珍指出，近期中方大動作整頓演藝圈，把他們的文娛產業納入意識型態的管理，也採取很多加強查稅及限制勞動措施。同時，我們也看到中國網民用特定的政治意識形態，針對很多台灣藝人在內的演藝人員其過往言行，進行文革式獵巫，這個顯示出中國影視環境受到意識形態的框限日益嚴重，充斥著政治風險，並不是藝人可以安心創作、自由表演的友善環境。

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李麗珍強調，「我們必須強調中華民國是主權國家，保障人民的言論自由」，但是近期在中國發展的台灣藝人頻頻被迫要進行政治表態，這凸顯了兩岸在民主跟威權兩種價值上差異，政府要特別提醒台灣演藝人員，要審慎因應相關風險，特別要確保自身的權益，

針對「共同富裕」對台商影響？李麗珍表示，中國推出很多經濟改革措施，尤其對很多電商平台、網路科技產業其實有很大的影響。現在他們一直在推動共同富裕，要求企業跟個人開始做一些捐獻，中國政經環境很大變動，當然會對我們在陸台商有影響。

李麗珍提及，政府非常關注台商在中國的一些動態，目前是還沒有台商反映有面臨什麼樣的困難。不過，會主動適時洽詢一些意見，同時也正在積極蒐集相關資訊，有必要時也會主動提供資訊給台商，提醒注意相關風險。

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