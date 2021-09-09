黃珊珊說「放任孕婦拒檢測」是假消息 苗博雅：執政傲慢還自打臉

苗博雅批評黃珊珊執政傲慢。（圖擷自苗博雅臉書）

2021/09/09 17:47

〔記者郭安家／台北報導〕北市7日公布1例即將臨盆的孕婦確診案，丈夫6月確診，孕婦未立即隔離及PCR採檢，僅居家隔離。台北市議員苗博雅痛批，台北市政府遇到「該驗拒驗」居然接受，根本潦草、有法不管；反遭北市副市長黃珊珊反嗆，「假消息，議員搞不清楚狀況，中央沒有強制要驗」；對此，苗博雅回擊，聽到這樣傲慢的回應，不禁懷疑，市府高層是忘記了，還是害怕想起來？黃珊珊的推託說詞，重重的打了相信北市精準疫調的市民一巴掌。

苗博雅指，9月7日孕婦確診案，6月未採檢PCR，直到9月要進醫院生產，做PCR才確診。她之所以批北市政「該驗未驗、有法不管」，是因今年6月北市府宣佈「精準疫調」，已匡列的接觸者於居家隔先做PCR，台北市長柯文哲自創「冷區殲滅」名詞，市府還稱這有別於中央規定隔離期不篩檢。

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苗博雅說，按照6月份台北市精準疫調定義，該孕婦是被匡列隔離的密切接觸者，就屬要做篩檢對象，9月被發現「該驗未驗」，外界質疑有違北市精準疫調，北市府高層竟推託「中央沒有規定要驗」；只有兩種可能，其一就是精準漏掉，甩鍋他人，其二是孕婦不是精準疫調範圍，拒絕篩檢不用開罰。

她說，這也代表北市的精準疫調規定篩檢範圍和中央規定沒有差異，北市號稱擴大匡列，真相是「愛篩不篩隨便你」，如果現在市府要反嗆「假消息，搞不清楚狀況」，是不是該先把6月的記者會圖卡、發言、新聞稿全部吞回去？6月「精準疫調」自吹自擂言猶在耳，遇到漏掉案例，不檢討卻反貼「假消息」標籤，執政的傲慢一覽無遺！

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