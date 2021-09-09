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    塔江艦今成軍 立委蔡適應：明年第三季還有2艘下水

    塔江號巡邏艦（記者涂鉅旻攝）

    塔江號巡邏艦（記者涂鉅旻攝）

    2021/09/09 15:12

    〔記者涂鉅旻／宜蘭報導〕海軍沱江級巡邏艦首艘後續量產型艦「塔江艦」今日正式成軍，總統蔡英文今日赴海軍蘇澳基地主持成軍典禮，並稱讚此艦使海軍「如虎添翼」。民進黨立委蔡適應今日表示，用於取代錦江級巡邏艦的沱江級巡邏艦，將會以基隆為母港，隸屬於海軍131艦隊，且根據他了解，第2艘、第3艘量產艦，預計明年第三季下水。

    蔡適應表示，塔江艦與原型艦最大不同之處，除了排水量增加外，還可使用「海劍二」防空飛彈，不僅具備相當防空能量，也讓整體飛彈運用更加靈活。

    蔡適應表示，未來若進行台海防衛作戰，沱江級巡邏艦整體數量未來將有12艘，搭配31艘「光華六號」飛彈快艇，以及隱蔽性良好、機動性高的反艦飛彈發射車，甚至還有部分海巡艦擁有「平戰轉換」能力，共同構築綿密且高效反艦戰力。

    海軍今同時行快速布雷艇交艇典禮，蔡適應表示，國防部目前有多種布雷方式，使用比例最高的是用「合字艇」（LCU）執行任務，不過布雷並非「合字艇」主要設計目的，因此在不對稱戰力訴求下，海軍首度打造專業布雷艇，艇上有自動化布雷系統，戰時可在作戰海域、泊地及港口布放大量水雷，另外兩艘也會在年底交艇，編進海軍192艦隊。

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