國民體育日籲落實體改 時力︰提國體法2.0、選手津貼政策檢討

時代力量立委邱顯智（左起）、王婉諭及陳椒華等人，今日在立法院舉行「體育改革不能停國體法要2.0」記者會。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/09 14:55

〔記者吳書緯／台北報導〕今天是國民體育日，立法院時代力量黨團今天呼籲，2017年「國民體育法」修法後，仍有許多未落實之處，呼籲體育署落實執法，並表示將提出「新國體法2.0」修法解決，並指出選手津貼政策也應檢討，給予選手更完善的保障。

立法院時代力量黨團今召開「體育改革不能停，國體法要2.0」記者會；時力立委王婉諭表示，台灣選手在東京奧運和帕奧表現精采，但奪牌創新高，難道就代表我國體育改革完成？事實上，台灣選手訓練仍有許多問題要改善。

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王婉諭指出，專職培訓的國手每月津貼僅有3萬元，非專職培訓選手為1萬5500原，而微薄的補助在賽事結束後可能就要終止；而選手和協會也鮮少簽訂雙向的書面契約，幾乎都只有切結書以規定選手的義務責任，若雙方出現爭議，選手往往無法受到明確保障，因此王呼籲政府應該檢討政策，擬定契約範本，並給予選手比較多的福利跟待遇，而不是奪牌後給予鼓勵。

黨團總召邱顯智表示，2020年2月時針對棒球、網球、羽球、游泳四大協會成員被虛灌人頭、操控協會選舉的情形，法院均已做出司法判決，而冰球、網球、羽球等協會秘書長也因詐欺及偽造文書等罪遭到判刑；面對「國民體育法」第39條有排黑條款，體育署卻毫無作為，質疑政府體改決心。

此外，邱顯智表示，「國體法」第35條規範協會財務資訊公開的要求，然而體育署一年發出35億給全國71個體育協會，其中僅有17個協會在期限內完成核備財務報表，網球協會的財務報表缺少附註的項目但檢視訪評報告，體育署竟仍欠缺要求協會改正。

時力黨主席、立委陳椒華表示，2017年「國民體育法」修法後，體育署宣稱該年為體育新紀元，但至今除了對選手保障依舊不足外，單項協會重要幹部還因爲選務弊案被判刑還繼續任職，財務公開透明沒有確實落實，還看到部分單項協會因人事輪替制度的不夠週全，讓協會淪為被單一勢力把持。

因此，陳椒華說，時力主張並提案修「國體法」，除了規定理事長有任期限制之外，相關的重要幹部，如秘書長也應一併修法規範任期，讓人事得以新陳代謝，同時修法明定體育團體禁止與特定對象有買賣、租賃、承攬等交易行為，以杜絕利益輸送的弊案發生。

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