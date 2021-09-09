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    選舉收賄彰化線西3/4村長全換人 5村長由妻代理上陣

    前彰化縣議員施嘉華父親對線西鄉進行地毯式買票，部分選民認罪後繳回賄款。（資料照）

    前彰化縣議員施嘉華父親對線西鄉進行地毯式買票，部分選民認罪後繳回賄款。（資料照）

    2021/09/09 13:59

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕前彰化縣議員施嘉華在2018年參選期間，父親在線西鄉進行地毯式買票，施嘉華被判當選無效，而全鄉總共8個村，就有6名村長收賄判刑並褫奪公權，佔總數75％，其中下犁村長去年底完成補選；其餘5位村長上訴到最高法院判刑定讞並遭到解職，其代理村長全由妻子上陣；鄉長蘇韋峻表示，一切依法派代。

    由於線西鄉全鄉只有8村，卻因為這起官司，讓線西鄉的村長換了6人，也讓地方政壇大為震撼，不過，除了下犁村是補選換人，其餘德興、頂庄、溝內、塭仔、頂犁等5村，村長一職則是由丈夫交手給老婆，等於仍是自家人在做。

    地方人士表示，這起官司原本有6個村長被起訴，但當時的下犁村長黃燿櫄在一審時坦承犯行雖獲判緩刑，但也被褫奪公權4年；其餘德興、頂庄、溝內、塭仔、頂犁等5名村長一審不認罪，被判處1年10個月，不能緩刑且褫奪公權3年，因此德興等5位村長上訴到最高法院，判處1年10個月，褫奪公權3年，緩刑4年定讞。

    地方人士指出，下犁村長去年底補選，就是黃燿櫄一審後不再上訴，所餘任期超過2年，依規定必須辦理補選；而德興等5村的村長上訴到最高法院，終於獲得緩刑，但依規定在7月間解除村長職務，由於所餘任期未滿2年，依規定不需補選，只要由鄉公所派任代理村長即可。

    彰化縣民政處表示，線西鄉德興等5村的村長因判決確定解職，日前已收到鄉公所的派代公文，因為村里只的派任代理之權在鄉鎮公所，只要完成派代再跟縣府核備即可。

    不少民眾指出，因為是鄉鎮公所擁有派任代理村里長之權，通常確實都是由村里長的配偶或是子女來代理，但這次線西一口氣派代5位村長，還同時都是由村長之妻來代理，確實在台灣地方自治史上也非常少見。

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