英相強森回應台海議題 外交部：顯示理念相近國家一致立場

外交部發言人歐江安出席例會。（記者呂伊萱攝）

2021/09/09 11:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國對台灣加大施壓力道，英國首相強森六日答詢時表示，他最近也和美國總統拜登討論過，他認為此問題的唯一答案，就是英國將持續支持美國的全球領導力。外交部今表示，樂見強森首相依循G7聲明基調，且其答覆充分顯示英國與其他理念相近國家一致，支持台灣的立場一貫，重視台海和平與穩定。

英國保守黨前黨揆鄧肯史密斯（Iain Duncan Smith）9月6日在議會質詢時促請英國政府支持台灣；首相強森（Boris Johnson）回應時強調，英國瞭解兩岸情勢目前的發展，尤其是台灣處境的困難，近日並已與美國拜登總統討論，同時英國也將持續支持美國的全球領導。

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外交部發言人歐江安今天在例會上表示，我方樂見強森首相依循G7外長會議及領袖峰會相關聲明的重要基調，回應國會議員詢問。

歐江安說，英國首相強森的答覆充分顯示英國與其他理念相近國家一致，支持台灣的立場一貫。對於英國政府持續公開表達重視台海和平與穩定，以及英國議會對於中國不斷威脅台灣表示高度關切並提出質詢，呼籲英國政府應該全力支持台灣、鞏固台灣作為防衛民主自由前線的堅強堡壘，外交部均表達由衷感謝。

歐江安強調，台英關係密切友好，英國政府近年來不僅支持台灣參與國際組織，鼓勵兩岸對話，更於今年擔任G7主辦國時，先後促成於外長會議公報及領袖峰會聯合公報均強調維護台海和平穩定的重要性，鼓勵以和平方式解決兩岸議題。

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