塔江艦成軍 海軍：兼具高機動性與快速打擊能力

總統蔡英文等人與海軍官兵合影。（記者涂鉅旻攝）

2021/09/09 11:58

〔記者涂鉅旻／宜蘭報導〕蔡總統今日赴海軍蘇澳基地主持塔江艦以及第2艘快速佈雷艇成軍典禮，海軍今日表示，塔江軍艦具高機動性及快速打擊能力等特點，艦上多項系統及武器配備均為我國最新研發之裝備。隨艦安裝的「海劍二」飛彈，更是我國中科院研製的最新型防空飛彈，在防空、反艦飛彈攔截效能上，更符合海軍作戰需求。

塔江艦為沱江級巡邏艦首艘後續艦，排水量將近700噸，與沱江艦不同之處在於，塔江艦除了4枚雄風三型超音速反艦飛彈、8枚雄風二型亞音速反艦飛彈外，更將原型艦4枚雄三飛彈的空間，改設置16枚「海劍二」防空飛彈，另也配備1具三維對空偵蒐雷達，防空戰力大幅提升。

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海軍今日表示，塔江軍艦官兵於今年1月開始執行接艦任務，歷經逾9個月努力，依期程完成各階段的裝備安裝與測試驗收，並在通過各項嚴格訓練及裝備整合測試後成軍，正式加入海軍行列，隸屬海軍131艦隊。

海軍強調，我國四面環海，位處南海與東海的交界，是西太平洋海上交通、經濟及軍事的重要樞紐。維護台海安全及維持我國海上交通線的暢通，是海軍官兵的責任與使命，每位官兵將秉持犧牲奉獻、同舟共濟的忠義軍風，戮力戰訓本務，勤訓精練，建立可恃戰力。盼全民繼續支持國防政策與海軍新一代兵力整建工作，以強化自我防衛力量，確保國家安全。

塔江號巡邏艦今日成軍。（記者涂鉅旻攝）

快速佈雷艇二號艇今日交艦。（記者涂鉅旻攝）

塔江軍艦設有三維對空偵蒐雷達（圖中方形狀物）。（記者涂鉅旻攝）

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