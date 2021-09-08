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    援港預算遭國民黨團質疑 陸委會：非巧立名目

    陸委會強調，台港經濟文化合作策進會自成立以來，對於維繫台港互動穩定，確有其必要性，相關預算編列並非巧立名目。（資料照）

    陸委會強調，台港經濟文化合作策進會自成立以來，對於維繫台港互動穩定，確有其必要性，相關預算編列並非巧立名目。（資料照）

    2021/09/08 23:03

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團總召費鴻泰今日召開記者會質疑，台灣駐香港辦事處人員已全部回台，陸委會明年度卻編列台港經濟文化合作策進會預算，不應巧立名目；陸委會反駁表示，相關預算編列並非巧立名目。

    據悉，策進會111年度預算，編列3142萬元辦理台港交流業務，計畫持續推動台港經貿交流，執行香港人道援助關懷行動專案，建立與各地方政府及民間團體的聯繫協助機制，強化對在台港人的服務，以及推動港人人道援助關懷工作，港人來台就學、就業、投資、諮詢服務、跨國企業與法人團體來台投資的專業協助。

    此外，策進會也編列942萬3千元人員維持費，以維持該會及「台港服務交流辦公室」日常業務運作的必要開支，包含辦公室租金、水電費及管理費、通訊及郵電費、辦公費、油料費、車輛養護費、車輛牌照稅、輛保險費、董事監察人各種專業委員會兼職費及聯繫運作費用等。

    立法院國民黨團總召費鴻泰今早質疑，駐香港辦事處人員已全部回台，陸委會明年度仍編列台港經濟文化合作策進會預算，雖然策進會是馬政府時代成立，但只是做交流工作，應回到陸委會港澳處工作執掌，不應巧立名目。

    對此，陸委會表示，策進會是推動台港間經貿與文化互動的平台，下設「經濟合作委員會」及「文化合作委員會」，並延攬該領域中具聲望之專業人士擔任委員，在當前的兩岸及台港關係情勢下，渠等仍持續貢獻心力，對於增進台港民間交流有相當的助益。

    陸委會指出，另為因應香港變局，本會依總統及院長指示規劃「香港人道援助關懷行動專案」，在策進會下建置「台港服務交流辦公室」，提供港人必要照顧及服務，根據去年5月29日立法院朝野黨團共同聲明，也要求政府應依相關法規，提供港人必要協助，顯見策進會目前推動之工作也為社會共識。

    陸委會強調，策進會自成立以來，對於維繫台港互動穩定，確有其必要性，相關預算編列並非巧立名目。

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