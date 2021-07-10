為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    砲轟柯文哲「亂講話重度成癮」 苗博雅曝「驚人誤差」

    台北市議員苗博雅今（10日）晚間在臉書發文，砲轟台北市長柯文哲「亂講話重度成癮」。（台北市政府提供）

    台北市議員苗博雅今（10日）晚間在臉書發文，砲轟台北市長柯文哲「亂講話重度成癮」。（台北市政府提供）

    2021/07/10 22:59

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅今（10日）晚間在臉書發文，砲轟台北市長柯文哲「亂講話重度成癮」，柯文哲10日提到南韓疫苗接種率，苗博雅事後一查發現「驚人誤差」，直搖頭嘆「能有這麼大的誤差，真是不簡單」。

    苗博雅表示，台北市防疫記者會，幾乎每天都會看到市府釋出不精確，甚至不正確的資訊，穿插在防疫資訊裡，讓人防不勝防；例如，柯文哲10日在談及疫苗施打時，稱韓國「第一劑已經差不多都打過了，第二劑也打了快30%」，但上網一查就知道，韓國接種第一劑的人數是30%，完整接種的比例是10%。

    苗博雅指出，花3分鐘google就能確認的資訊，「能有這麼大的誤差，真是不簡單」，其他類似的不精確、不正確發言，不勝枚舉，「到底是市長幕僚知情不報、亂寫談參？還是市長亂講話重度成癮？」苗痛批北市記者會的「打假專區」整天罵別人，「何時才要更正市府釋出的錯誤資訊？」

    「人民看防疫記者會，是要接受正確的情報」，苗博雅強調，台北市政府經常在記者會中夾帶不精確、不正確的資訊，還屢勸不聽，議員和市民看首都防疫記者會，還要提心吊膽怕被誤導，「看完還要做事實查核，舉世罕見」，市長指揮官被不精確、不正確的資訊圍繞，情報失準、疑神疑鬼，「要怎麼在防疫戰場做出精準正確的決策？」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    坦言3500字貼文「太長了」 苗博雅再發千字文砲打柯文哲
    2021/07/10 00:41

    坦言3500字貼文「太長了」 苗博雅再發千字文砲打柯文哲
    柯文哲上趙少康節目發言引爭議 苗博雅3500字長文開砲了
    2021/07/09 06:36

    柯文哲上趙少康節目發言引爭議 苗博雅3500字長文開砲了
    柯深夜發文澄清有疫調 批政府放任假消息流竄 網友論戰
    2021/07/05 06:42

    柯深夜發文澄清有疫調 批政府放任假消息流竄 網友論戰
    批市府側翼留言帶風向誤導 苗博雅罕見怒轟：知識水準極低落
    2021/07/04 22:15

    批市府側翼留言帶風向誤導 苗博雅罕見怒轟：知識水準極低落
    北藝中心百人未隔離去趕工 市府：463工作人員今全打疫苗
    2021/07/03 22:40

    北藝中心百人未隔離去趕工 市府：463工作人員今全打疫苗
    政治今日熱門
    柯文哲為上海復星嗆小英 林濁水諷：何不替台灣教訓一下中國
    2021/07/10 00:31

    柯文哲為上海復星嗆小英 林濁水諷：何不替台灣教訓一下中國

    1個月逾25萬則訊息罵爆！柯文哲網路負聲量奪六都冠軍
    2021/07/10 05:44

    1個月逾25萬則訊息罵爆！柯文哲網路負聲量奪六都冠軍

    綠白合不可能！他分析背後原因：柯文哲就像過期鮮奶
    2021/07/10 00:44

    綠白合不可能！他分析背後原因：柯文哲就像過期鮮奶

    坦言3500字貼文「太長了」 苗博雅再發千字文砲打柯文哲
    2021/07/10 00:41

    坦言3500字貼文「太長了」 苗博雅再發千字文砲打柯文哲

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播