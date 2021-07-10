砲轟柯文哲「亂講話重度成癮」 苗博雅曝「驚人誤差」

台北市議員苗博雅今（10日）晚間在臉書發文，砲轟台北市長柯文哲「亂講話重度成癮」。（台北市政府提供）

2021/07/10 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員苗博雅今（10日）晚間在臉書發文，砲轟台北市長柯文哲「亂講話重度成癮」，柯文哲10日提到南韓疫苗接種率，苗博雅事後一查發現「驚人誤差」，直搖頭嘆「能有這麼大的誤差，真是不簡單」。

苗博雅表示，台北市防疫記者會，幾乎每天都會看到市府釋出不精確，甚至不正確的資訊，穿插在防疫資訊裡，讓人防不勝防；例如，柯文哲10日在談及疫苗施打時，稱韓國「第一劑已經差不多都打過了，第二劑也打了快30%」，但上網一查就知道，韓國接種第一劑的人數是30%，完整接種的比例是10%。

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苗博雅指出，花3分鐘google就能確認的資訊，「能有這麼大的誤差，真是不簡單」，其他類似的不精確、不正確發言，不勝枚舉，「到底是市長幕僚知情不報、亂寫談參？還是市長亂講話重度成癮？」苗痛批北市記者會的「打假專區」整天罵別人，「何時才要更正市府釋出的錯誤資訊？」

「人民看防疫記者會，是要接受正確的情報」，苗博雅強調，台北市政府經常在記者會中夾帶不精確、不正確的資訊，還屢勸不聽，議員和市民看首都防疫記者會，還要提心吊膽怕被誤導，「看完還要做事實查核，舉世罕見」，市長指揮官被不精確、不正確的資訊圍繞，情報失準、疑神疑鬼，「要怎麼在防疫戰場做出精準正確的決策？」

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